Ministro de Justica asegura que denuncia por traición a la patria en contra del presidente no tiene sustento

El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se pronunció, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), aprobara el informe de la denuncia por traición a la patria contra el presidente de la República.

En ese aspecto, el ministro aseguró que dicha denuncia carece de sustento y que, hay una ignorancia jurídica por parte de los parlamentarios.

“Lamentamos mucho esta decisión, ya en algún momento hemos señalado que, este informe que tiene que ver un presunto delito de traición a la patria no tiene ningún fundamento; sin embargo, yo creo que es parte del juego político, pero no es un juego político sano, si en el Perú respetamos el derecho, respetamos las instituciones democráticas, no podemos forzar figuras que sigan generando mayores enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo”, afirmó.

“Que vean mecanismos serios, que vean mecanismos constitucionales, nosotros hemos dicho aun cuando cuestionamos que se insista con la vacancia presidencial con las censuras porque no hace bien al país es legítimo hacerlo, pero forzar una figura como traición a la patria sí es un despropósito; no podemos dar esos mensajes de ignorancia jurídica”, precisó el ministro.

Además, desde los exteriores de la PCM, el ministro les envió una recomendación a los parlamentarios y que, de paso cesen las confrontaciones entre los Poderes del Estado.

“Reflexionen, asesórense bien, dejen de confrontar políticamente con el Ejecutivo y construyan figuras constitucionales que resistan verdaderamente un análisis constitucional; la traición a la patria ya lo hemos dicho muchos especialistas, no tiene ningún sentido, seguir en lo mismo es conflictuar más”.

Con respecto al archivamiento de la Cuestión de Confianza solicitada por el PCM, Torres Vásquez, el ministro de Justicia aseguró que, el gabinete asistirá al Pleno y que, si se ha archivado el proyecto del Gobierno, también puede desarchivarse.

Cuestión de confianza Foto: Andina

“Nosotros vamos a ir al Pleno, esa es un decisión que se ha tomado, el premier Aníbal Torres ha insistido que es el Pleno el que debe resolverlo en cuidado conforme a la ley, si lo archivan, las normas no se archivan eternamente, puede volverse a tratarse el tema si así lo consideran porque genuinamente el órgano colegiado para resolver una Cuestión de Confianza es el Pleno del Congreso de la República, que hayan interpretaciones reglamentarias, pero el reglamento es una norma infra constitucional, tendríamos que ceñirnos a lo que dice el 133 y el 134 de la Constitución, eso es lo que exigimos, respeto a la Constitución, respeto al Estado de Derecho”, argumentó.

Por último, Chero rechazó tajantemente que, se sigan dando agresiones en contra de la prensa como los registrados el día de ayer en la marcha de la ‘Toma de Lima’.

“No he visto que haya habido agresiones a la prensa, pero si lo ha habido eso se debe corregir, yo cuestiono y rechazo cualquier agresión no solo a la prensa sino también a cualquier ciudadano”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO