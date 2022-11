CADE 20220: Waldo Mendoza compara situación económica actual con la del primer gobierno de Alan García

El exministro de Economía, Waldo Mendoza, habló sobre el grado de incertidumbre de las inversiones en el Perú. Video: Carlo Fernández C.

El exministro de Economía y miembro del Consejo Fiscal del MEF, Waldo Mendoza, conversó con Infobae desde Paracas. En el marco del CADE 2022, comparó el grado de incertidumbre de la inversión privada de la gestión de Pedro Castillo con el último año del primer gobierno de Alan García.

“Los empresarios apuestan, arriesgan su dinero y ese es recuperado en cinco, diez o 20 años. Por lo tanto, necesitan tener una idea de cómo se da el futuro, cuando el futuro está nublado o no se ve, la inversión privada se paraliza”, declaró a este medio en el segundo día del evento empresarial.

Además, manifestó que los empresarios no invierten ante un futuro desconocido. “Cuando hay una inflación de 40% mensual, el futuro no existe. Por lo tanto, para los empresarios privados es casi imposible invertir porque no saben cómo está el futuro. Por eso la inversión privada en el año 89 cayó en 81%”, agregó.

“Si el presidente Castillo se queda hasta el 2026 seguirá gobernando como hasta ahora, entonces el futuro es desconocido, (por lo que) la inversión privada se paraliza. Por eso, en este año la inversión privada se va a caer. Si en el siguiente año sube, será muy poco”, precisó ante la comparación.

El exministro Waldo Mendoza en CADE 2022 expuso sobre “Inversión privada para crear empleo y reducir la pobreza”

Crecimiento económico en Perú

El miembro del Consejo Fiscal del MEF también reveló que, este año, el país ha retrocedido y se encontrará en el tercio inferior, por lo que no le “sorprende” tras la coyuntura.

“En las últimas tres décadas, hasta el año 2019 o 2020. El Perú en términos de crecimiento económico del PBI ha estado siempre en el décimo superior. En este año, por primera vez después de muchos años, vamos a estar en el tercio inferior. Entonces, algo ha pasado que estamos creciendo menos. No me sorprende el cambio de la proyección, porque eso es lo que se esperaba.

Asimismo, precisó que no hay visualizar las cifras del PBI en esta coyuntura. “Estamos en una coyuntura donde el problema macroeconómico más importante es la inflación y hay que combatirla. La medicina para combatirla es el enfriamiento de la economía. No existe una medicina distinta en el mundo”, precisó.

Perú bajará al tercio inferior por primera vez después de muchos años

Por ello, explicó que el Banco Central de Reserva (BCR) está combatiendo la “inflación” elevando la tasa de interés. Es así como el crédito se hace más caro y se enfría la economía. Además, consideró que el BCR es la institución más sólida del Estado Peruano.

Desde otro punto, sobre las declaraciones del presidente del BCR, Julio Velarde, quien mencionó que se mantiene una proyección del 3% del crecimiento en la economía del Perú, manifestó que el país continuará en el tercio inferior.

“Puede que sus proyecciones tengan razón, pero aún así vamos a estar en el tercio inferior del crecimiento en América Latina, porque la situación internacional desfavorable nos afecta a todos, Por lo que es bueno mirar el crecimiento peruano con una perspectiva Latinoamericana”, recomendó.

Impacto de la cuestión de confianza

Desde otro punto, se pronunció acerca del impacto de la cuestión de confianza presentada por el premier Aníbal torres a la economía e inversión privada. En este sentido, criticó los roles del Ejecutivo y Legislativo.

“Es una gota más para abonar en la incertidumbre política. (…) Nuestras autoridades en el Gobierno y en Congreso no están contribuyendo a tranquilizar la situación política ni a disminuir este grado de incertidumbre que está afectando terriblemente la inversión privada”, finalizó.

