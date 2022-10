Ebelin Ortiz en desacuerdo con los ampays de Magaly Medina: “Nos han hecho creer que es importante”

Ebelin Ortiz en desacuerdo con los ampays de Magaly Medina. (YouTube)

Ebelin Ortiz expresó su rechazo por la exposición de las infidelidades en televisión. En una entrevista con Carlos Orozco en su canal de YouTube, la actriz habló acerca de varios pasajes de su vida como la vez que protagonizó la serie ‘Magnolia Merino’, inspirada en Magaly Medina, y sobre su desacuerdo con los ampays que se emiten en la pantalla chica.

Y es que, la ahora regidora de Lima volvió a dejar en claro que la teleserie emitida por Latina Televisión se comenzó a grabar meses antes que la ‘Urraca’ entrara a la cárcel. Asimismo, se tomó varios minutos para dar su punto de vista con respecto a las consecuencias que deja exponer a una figura del espectáculo siendo infiel a su pareja.

Ebelin Ortiz recordó el caso de Bárbara Cayo con Carlos Thornton, quienes en ese entonces tenían sus respectivos matrimonios y fueron captados en situaciones comprometedoras. Esto ocasionó que la cantante se divorciara del padre de sus hijos. Para Ebelin Ortiz, este hecho nunca se debió hablar en televisión nacional.

“Yo digo con qué tranquilidad sales a la televisión a hacer esto. En la infidelidad hay tres grupos de personas que sufren, el infiel, a quien sacó la vuelta y con quien sacó la vuelta. Yo veo amigas que están en este tema de que el marido le sacó la vuelta y yo digo ‘por qué se tienen que enterar así y por qué tiene que sufrir ella, los hijos y la familia’”, comenzó diciendo la actriz.

En otro momento dejó en claro que no le quita responsabilidad a la persona que comete infidelidad, pero resaltó que esa situación le corresponde manejarlo en privado. “Esto le atañe solamente a él. Explicarle él a sus hijos y no enterarse por la televisión. No tenemos por qué y nos han hecho creer que eso es lo más importante del artista, pero no es así”, agregó.

¿Qué dijo Ebelin Ortiz sobre ‘Magnolia Merino’?

En conversación con Infobae, Ebelin Ortiz indicó que no se arrepiente de haber sido la protagonista de la teleserie producida por Michelle Alexander. Recordemos que ‘Magnolia Merino’ se comenzó a transmitir cuando Magaly Medina ingresó a la cárcel en el 2008 luego de haber sido declarada culpable de difamación en contra del futbolista Paolo Guerrero.

“No me arrepiento, en lo absoluto. Si me lo volvieran a ofrecer, lo haría porque para mí todo es una oportunidad. Todo. Además, si yo no lo hubiera aceptado, lo hubiera aceptado otra actriz porque esa serie se iba a hacer y estaba programada para hacerse mucho antes de que ella siquiera la juzgaran, de que siquiera empezara un juicio”, dijo.

Me basé en el personaje que vende Magaly Medina en televisión. A las 9 de la noche nos ofrece hasta el día de hoy, porque su forma no cambió nunca, un personaje. Ese personaje es una periodista que es burlona, que agrede con sus comentarios, que expone a personas públicas; y el personaje de Magnolia Merino era eso. No estábamos hablando de su vida íntima, no hemos hablado de su hijo. Se creó una historia a partir de un personaje mostrado en TV. Si a ella no le gusta, probablemente es porque se ve reflejada. Ya ese es su problema. No es el problema ni del escritor, ni de la productora, mucho menos de la actriz que lo interpretó”, agregó.

