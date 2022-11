CADE 2022: Lo que nos dejó el último día de la reunión de ejecutivos

Clausura del CADE Ejecutivos 2022

Acciones y compromisos para fortalecer el sistema político y las instituciones del país fueron los ejes del tercer y último día del encuentro empresarial CADE Ejecutivos 2022, en la cual tuvo la participación de autoridades del sistema de justicia del Perú.

En ese sentido, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante los empresarios, enfatizó que en el país no se debe permitir que se normalice la corrupción, lo cual afecta al Estado y sus instituciones.

Asimismo, la funcionaria señaló que la institucionalidad de un país se mide con el cumplimiento de sus normas, “de ahí la importancia del Ministerio Público”. Agregó que “el Ministerio Público cumple su misión constitucional de investigar y perseguir el delito, lo cual constituye un pilar fundamental para el orden democrático de un país”.

Por su parte, Elvia Barrios, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, señaló que defender la institucionalidad es “garantizar la independencia judicial, para decidir solo bajo el imperio de la ley y ajeno a cualquier interés público o privado”.

Asimismo, y pensando a futuro, remarcó que, si bien se están implementando sistemas para brindar una respuesta ágil y oportuna a las personas en temas judiciales, es necesaria una articulación con otros actores de justicia.

En esa misma línea, la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, destacó que “así como se respeta la separación de poderes, se tiene que trabajar bajo el principio de colaboración y cooperación para sacar adelante al país”.

Además, llamó la atención sobre los niveles de conflictividad social que se registra actualmente y la ausencia de gestión al respecto. “No hay una política para el manejo de la conflictividad, no hay estrategia ni sistema de articulación. Eso tiene directo impacto en las inversiones en el país”, indicó la funcionaria.

Oportunidad perdida

En cuanto a materia económica, David Tuesta, exministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad, señaló que, en el actual clima de incertidumbre que tiene el país, se ven discusiones, confrontaciones y falta de prioridades ya que se limita constantemente la posibilidad de poner en marcha buenas políticas públicas que afectan la esperanza en el progreso de muchos peruanos y la expectativa de tener un futuro mejor.

Esto lo evidencia con datos como el Índice de Complejidad de Laboratorio para el Crecimiento de Harvard. Este indica que “el Perú se va volviendo una economía más precaria, es decir, cada vez produce bienes menos sofisticados, lo cual significa menos valor y menos bienestar para su población”, señaló Tuesta.

Otro dato revelador fue el análisis del PBI per cápita desde el año 90 hasta la fecha, en el que se revelan dos tendencias, una trayectoria creciente hasta el 2012 y luego un aplanamiento de esa trayectoria.

Al respecto, David Tuesta analizó que, “si se hubiera seguido creciendo con dinamismo, el PBI per cápita hoy sería 20% más que el que tenemos ahora y la pobreza no sería del 25%, sino del 15%, la tasa de informalidad no estaría por encima del 75%”, enfatizó.

Debilitamiento del sistema político

Por su parte, Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, comenzó su exposición haciendo un recuento de los hechos que han conducido al debilitamiento del sistema político peruano, entre ellos, la disolución del Congreso, el haber tenido 5 mandatarios en 4 años, entre otros.

Además, hizo referencia a los intentos del Ejecutivo y Legislativo de vulnerar el equilibrio de poderes, ataques a la libertad de prensa y de expresión, actos de corrupción en todos los niveles de gobierno, debilidad de partidos políticos, entre otros.

Asimismo, ahondó en el tema de los discursos de violencia a raíz de las discrepancias ideológicas, especialmente en los espacios digitales. Como resultado, las redes sociales muestran que se ha perdido la capacidad de conversar sobre temas en los que hay desacuerdo y esto se traslada a otros planos, como el político.

“En el país hay intentos constantes de exclusión de pensamientos distintos, lo que ha generado un deterioro del debate público, limitaciones al trabajo de la prensa y un clima de hostilidad contra quienes ejercen el periodismo”, precisó

Siguiendo esa línea, la expositora concluyó que la democracia está bajo acecho porque los peruanos no confían en nada ni en nadie y porque la vulneración de la democracia es un tema frente al que muy pocos reaccionan.

Asimismo, aseguró que la relación entre confianza interpersonal y confianza en las instituciones es directa. “Poder confiar en los demás depende de varios factores, en un país tan profundamente desigual como el nuestro construir confianza se vuelve un desafío si no se atienden las brechas existentes”, resaltó Urrutia.

En la clausura de este importante encuentro empresarial, el presidente del CADE Ejecutivos 2022, Valencia-Dongo presentó las principales conclusiones. Entre ellas destacó la conferencia entre Óscar Caipo, presidente de la Confiep, y Luis Villanueva, presidente de la Asociación para el Trabajo (APT) y secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP).

“Reconociendo y aceptando sus legítimas diferencias también han encontrado puntos de encuentro y decidieron actuar en conjunto: ir juntos al congreso para pedir un cambio en la norma sobre el sector salud. Ambos comparten el propósito de mejorar la salud de millones de trabajadores y están haciendo algo juntos para lograrlo”, anotó el ejecutivo.

Asimismo, Gonzalo Galdos resaltó que los líderes empresariales debemos asumir un rol mucho más protagónico al que hemos tenido hasta ahora. “Tenemos que seguir en ese proceso de terminar con el mensaje populista de que un estado empresario puede reemplazar a las empresas y a la inversión privada”, puntualizó.

