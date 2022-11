Ángel Comizzo sería nuevo técnico de Deportivo Municipal

Soccer Football - Copa Libertadores - Group A - Palmeiras v Universitario - Allianz Paqrue, Sao Paulo, Brazil- May 27, 2021 Universitario coach Angel David Comizzo during the match Pool via REUTERS/Andre Penner

Deportivo Municipal anunció la salida del estratega Juan Pajuelo a través de un comunicado por sus redes sociales y el técnico argentino Ángel Comizzo es el candidato con más opciones para dirigir al cuadro ‘edil’ en el próxima temporada.

El paso de Pajuelo por la ‘academia’ desde el pasado setiembre dejó un saldo de tres victorias, tres derrotas y un empate en siete partidos disputados. La directiva ‘edil’ analizó su campaña y decidió no contar con sus servicios. Ni bien se hizo oficial, el nombre que más sonó era la de Ángel Comizzo. Se pudo conocer que solo faltan detalles para que tome el mando de la ‘franja’ el 2023. El DT argentino volvería al fútbol peruano luego de salir de Universitario de Deportes en el 2021. En los próximos días se debería concretar.

El interés por Comizzo se debe más porque conoce la Liga 1 de Perú y también por su plan de trabajo con los jóvenes: consolidarlos y hacerles seguimiento. Así como lo hizo con los ‘cremas’ en su momento. La propuesta está y solo faltaría la firma. Se especula que Comizzo se reforzaría con jugadores que vistieron la camiseta de la ‘U’, como Nelinho Quina y otros más.

El técnico argentino llegó al Perú en el 2013 para hacerse cargo de la ‘U’. Salió campeón ese año, pero luego partió al Monarcas Morelia de México. Volvió a tierras peruanas y tomó el mando de César Vallejo en 2013. Y es en el 2019, que regresó a Ate para repetir el título de seis años atrás.

Último partido que dirigió Ángel Comizzo a Universitario de Deportes.

Sueña con Alianza

Roberto Ovelar terminó su contrato con Deportivo Municipal y solo tiene un deseo: volver a ponerse la camiseta ‘blanquiazul’. El ‘Búfalo’ está ansioso por armar dupla goleadora con Hernán Barcos. El delantero paraguayo nunca ocultó el cariño que siente por los ‘íntimos’. Por eso, cada vez que se abre el mercado de pases su nombre siempre suena en La Victoria.

“Le tengo mucho cariño al club, su gente siempre me demuestra ese cariño cuando estoy en la calle o en los estadios. Siempre tienen ese recuerdo cuando vestí la camiseta y espero hacerlo algún día porque me falta pocos goles para estar entre los goleadores extranjeros. Sería muy lindo jugar a su lado (Hernán Barcos), y en el cuadro que me abrió las puertas en un momento complicado de mi carrera. Si el día de mañana se da, bienvenido sea. Imagínate, el ‘Pirata’ y el ‘Búfalo’ arriba, seguro que arrasamos con todo”, señaló Ovelar a Willax Deportes.

Roberto Ovelar manifestó su deseo de formar dupla con Hernán Barcos en Alianza Lima.

Ovelar jugó en Alianza Lima en las temporadas 2009 al 2011, pero no pudo conquistar el título nacional. Luego de alejarse de La Victoria, pasó a vestir los clubes como Juan Aurich, Cruz Azul, Universidad Católica, Millonarios de Colombia, Junior de Barranquilla y Deportivo Municipal. Ahora, tiene ofertas por analizar.

“No hay nada definido todavía. He recibido algunas propuestas, algunas llamadas pero no hay nada definido. Todavía no me despedí del Perú. Vamos a ver si hay posibilidades, sino tocará la otra semana ver qué hay”, expresó.

¿Será el regreso?

Es temporada de fichajes y cada equipo analiza sus prioridades a reforzar. Deportivo Municipal está pensando en tener otra vez a Rodrigo Cuba para el 2023: estuvo en la ‘franja’ en 2017 y 2018. A pesar que el Sport Boys no descendió, los planes del ‘Gato’ estarían en Villa El Salvador. El defensa tiene contrato vigente con los ‘rosados’. La prioridad de los ‘ediles’ es definir el tema del próximo técnico quien sería Ángel Comizzo.

