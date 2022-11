Beat se va del Perú y así reaccionaron los usuarios de la aplicación de taxi

(Freepik)

Una menos. Una de las aplicaciones más importantes de servicio de taxi, Beat, anunció que desde este miércoles 9 de noviembre dejará de operar en el Perú, Argentina y México.

La empresa de origen griega publicó un comunicado que hizo llegar a todos sus clientes para dar a conocer la drástica decisión y explicar los motivos que la llevaron a tomar la drástica decisión.

“A partir de esta fecha no será posible realizar viajes con nuestra aplicación. Sin embargo, las cuentas de nuestros usuarios continuarán activas hasta el 7 de diciembre del 2022. Luego de esta fecha, nuestra app ya no estará disponible”, se puede leer en la primera parte del extenso mensaje compartido.

De igual manera, el documento explica que esta situación se debe a una decisión de carácter estratégico de los principales accionistas que ven más conveniente, según la coyuntura mundial, seguir operando con mayor fuerza en Europa.

(Freepik)

“Nuestros accionistas han tomado la decisión de dejar de invertir en la región de América Latina, donde opera Beat”, detallan..

La empresa de taxis deja el Perú luego de once años desde su fundación en Atenas y en la que en poco tiempo se colocaron como la segunda aplicación de servicio de movilidad preferida de los usuarios, solo detrás de la norteamericana Uber.

“Queremos agradecerles por su lealtad y haber elegido viajar con Beat en los últimos años”, expresaron.

¿Qué pasará con los clientes?

Hay que tener en cuenta que desde las 00:00 horas del miércoles 9 de noviembre ya no será posible solicitar ningún servicio en la app.

Sin embargo, los usuarios todavía van a poder seguir ingresando a su cuenta y poder realizar cualquier consulta que ellos crean convenientes por medio del menú de ayuda hasta el próximo siete de diciembre de este año.

De igual manera, se recomienda que si un usuario tiene su tarjeta de crédito o débito vinculada al aplicativo debe retirarla primero antes de borrar la app de su teléfono celular. Esto se debe realizar como una medida preventiva para no tener inconvenientes a futuro, pues no es bueno que información confidencial quede en los servidores que una compañía que ya no va a operar en el Perú.

Por otro lado, si todavía tienes algún crédito pendiente con Beat, el valor te será devuelvo a la cuenta que tengas vinculada.

Reacciones de usuarios peruanos

(Freepik)

La noticia tomó por sorpresa a los cibernautas peruanos que tienen esta aplicación como una de sus favoritas a la hora de movilizarse por Lima y sus alrededores.

En ese sentido, los mensajes en las diferentes redes sociales no se hicieron esperar y se pueden leer de todo calibre. Los que manifestaron su real pena, los que lo toman con humos, y aquellos que recuerdan algunas experiencias con diversos conductores que usaban esta aplicación.

“Que muera Beat. Me ofrecía precios más baratos pero nunca había unidades. Mucho menos en lugares alejados”, “Literal Beat era mi opción más barata y ‘segura’ porque InDriver tiene demasiadas denuncias y ahora se van de Perú”, “Se despide Beat de Perú y con eso mi deuda de 27.9 soles desde el 2016″, “¿Alguien todavía usaba BEAT? Yo juraba que esa app ni carros tenía ya”, “Beat tenías que hacer una salida tan inesperada? Que drama queen pero no te vayas chavo”, “Una vez estuve secuestrada como 20 minutos por un conductor de Beat…Siempre me pareció la app más insegura y no solo por lo que me pasó”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en Twitter.

