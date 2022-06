Felipe Cantuarias habló del momento de Sporting Cristal bajo el mando de Joel Raffo y advirtió del manejo de la FPF

Felipe Cantuarias habló de Sporting Cristal bajo el mando de Joel Raffo y su alianza con la FPF.

Sporting Cristal no parece estar viviendo sus mejores momentos a nivel institucional. De hecho, la gestión del presidente Joel Raffo ha sido criticada por los propios hinchas ‘celestes’ y exdirectivos, quienes han ido expresando su malestar a través de las redes sociales y por comunicados, sobre todo por la implicancia de esta autoridad en la FPF. En ese sentido, Felipe Cantuarias se refirió sobre este tema y más.

Para esto, es importante mencionar que el actual mandatario ‘rimense’ brindó una conferencia de prensa el pasado lunes, donde aclaró su viaje a Qatar con el organismo nacional, aunque su intención parecía estar alejada de lo que pretendían los fanáticos y anteriores dirigentes, debido a los problemas internos del club.

“Nosotros esperábamos que la conferencia de prensa sirviera también para anunciar un cambio de actitud y de enfoque del club para tener una mejor comunicación. Creo que el equipo no tiene un problema en términos deportivos, está tercero peleando el campeonato. La preocupación de los hinchas tiene que ver con decisiones futbolísticas del pasado, falta de comunicación y la posición del club con la FPF”, señaló en una entrevista para Radio Ovación.

GESTIÓN DE INNOVA SPORTS

Del mismo modo, no considera que todo lo desarrollado en el club esté siendo bien aprovechado por Innova Sports (nuevos dueños), tomando en cuenta que tiene todas las facilidades para apuntar a un siguiente nivel en el plano internacional.

“Cuando se vendió al club, la expectativa del hincha era que podíamos dar el salto internacional, cosa que no ha ocurrido y es preocupante. Las condiciones están para que pueda hacerlo, esta administración recibió una cantera que es la mejor del fútbol peruano, un trabajo deportivo e institucional, por lo que esperamos que se pueda lograr el objetivo. Los exdirectivos podemos discrepar, pero eso no quiere decir que no construyamos y trabajemos de la mano para que el club mejore”, contó.

Ahora, si bien Cantuarias entendió la postura de los actuales propietarios con la FPF, no considera que sea lo más adecuado. “Creemos que el club siempre ha tenido un rechazo total a la falta de transparencia, a la falta de ética, por lo que hay un sentimiento de la posición que adoptó la directiva no es la adecuada. La respetamos pero no estamos de acuerdo”, dijo.

PRIVILEGIOS DE VIAJE CON LA FPF

En cuanto al viaje en sí, manifestó que durante su gestión como presidente de la entidad ‘cervecera’ entre el 2011 y 2013 no ha tenido ese privilegio. “Nosotros nunca hemos ido a un viaje de esta naturaleza. Las únicas oportunidades que un dirigente de Sporting Cristal acompañó a la Selección fue presidiendo una delegación o porque eran parte de la Comisión de Selección que existía en su momento. Pero ser parte de la Asamblea de Bases y viajar con todo pagado, no recuerdo”, aseguró.

“No es normal, más aún en una Federación con serios problemas económicos. Estuvimos con la competencia de menores parada durante dos años, tenemos problemas con la Liga 1, el fútbol femenino viaja en condiciones deplorables, pero sí tenemos plata para gastarla en viajes que no llevan a nada”, añadió.

PORVENIR DEL FÚTBOL PERUANO

Por otro lado, lanzó duras críticas a la gestión de Agustín Lozano al mando de la Federación Peruana de Fútbol, aludiendo que el balompié nacional se ha estancado y las consecuencias se verán en pocos años. “La FPF ha sacrificado el fútbol peruano. Más adelante vamos a sentir el desastre del señor Lozano, dos años y medio sin competir la Reserva, y que solo compita tres meses, estamos sacrificando el futuro del fútbol peruano. Pero esta directiva no tiene idea de lo que se está haciendo”, indicó.

El expresidente habló de la gestión de Joel Raffo al mando de los 'celestes' y la cooperación que tiene con el organismo nacional. | Video: Radio Ovación

