Denuncian que médico de la Clínica San Gabriel realizó tocamientos indebidos a menor de edad

Madre de la demandante aseguró que existen otras víctimas del galeno que pertenece al staff médico de la Clínica San Gabriel.

Luego de una polémica denuncia que realizó una menor de edad contra un médico especialista de la Clínica San Gabriel, ubicada en el distrito de San Miguel, una serie de interrogantes ha surgido hacia el centro por mantener en su staff a un galeno que ya presentada varias demandas.

A través de una entrevista en el programa “Al Estilo Juliana” emitido este lunes 7 de noviembre, la madre de la víctima reveló detalles de lo acontecido durante las citas médicas que su hija afrontó con el presunto culpable.

“Todo inició cuando mi hija tenía dolores fuertes y decidí llevar por emergencias de la Clínica San Gabriel. En ese momento la atendieron, le pusieron algunos calmantes y le realizaron unos análisis. Posteriormente me indicaron que se le había encontrado una infección urinaria fuerte y le dieron tratamiento por tres días”, explicó Ana María Tello hace algunas horas en el noticiero de ATV.

Del mismo modo, detalló que el especialista que la atendió le sugirió que de no encontrar mejoría en la menor, acudan a un médico por consulta, por lo cual decidió llamar a Orlando Martin Clendenes Alvarado, con quien ya existía cierto relacionamiento familiar.

Orlando Martin Clendenes Alvarado habría realizado tocamientos indebidos a menor de edad.

“Como tenemos confianza con este doctor, lo llamé, saqué la cita y acudí con mi hija. Al llegar a su consultorio, él la revisó de la manera más natural, le tocó el abdomen y la espalda donde se reflejan este tipo de dolores. Luego me dice que mi hija tenía la infección muy avanzada y me mandó otro examen que demora 5 días en dar los resultados y un grupo de inyectables”, precisó la madre de familia.

Sin embargo, Ana María Tello, confesó que ya otros miembros de su familia se habían atendido con el mencionado galeno, pero desconocían las anteriores denuncias contra el que consideraban un buen especialista por toda su trayectoria y referencias adquiridas.

Otras denuncias

“Pero ojo, existe otra denuncia, aparte de la de setiembre del año pasado, que corresponde a julio de este año, donde una mujer lo acusa de tocarla sin su consentimiento. La joven en su momento no denunció, sin embargo al ver lo que contó tu hija, se animó a decir su verdad”, le mencionó en el programa la conductora Juliana Oxenford ante la sorpresa de la mujer.

Con lo mencionado por la periodista, estaríamos ante un médico que presenta tres denuncias en menos de 14 meses y que seguía atendiendo con normalidad a sus pacientes que acudían a la clínica privada ubicada en la Avenida La Marina, del distrito de San Miguel.

Continuando con los hechos, la mamá de la menor señaló que el 28 de octubre acudieron a la cita para recoger los resultados finales. “Mientras fui a estacionar mi carro le dije a mi hija sube a tu consulta, mientras busco cochera. Mi hija entró como a las seis de la tarde y subí 6:20 p.m. lo que me sorprendió es que quise entrar y la manija estaba con seguro”, precisó.

Posteriormente, contó en el programa en vivo, que al no encontrar respuesta mientras tocaba la puerta, empezó a escribir y llamar a su hija, pero no recibía comentario alguno de la menor. “Cuando mi hija sale del consultorio, mi hija tenía cara de sorpresa, me dijo que le había dado los resultados pero me indicó que había sido tocada de manera indebida”, señaló.

Galeno tendría tres denuncias en su contra.

Ana María Tello, también señaló que en ese momento, le reclamó a la secretaria del doctor, pero al encararlo, le pidió que vaya a hablar con su hija para esclarecer los hechos. “El doctor le dijo yo solo he palpado tu vientre, pero mi hija se alteró y le dijo que no mienta y que había tocado sus partes íntimas sin guantes”, indicó muy mortificada hace algunas horas.

Pero eso no es todo, la madre de la víctima de 17 años, reveló que en todo momento, el sub director de dicho centro médico, Joel Marx Moreno Gálvez, estuvo presente, pero no intervino a pesar de escuchar toda la conversación y los reclamos que realizaron ella y su esposo. Pero los padres de la menor no se quedaron con los brazos cruzados y fueron de inmediato a la comisaría del distrito para denunciar los actos cometidos por el médico tratante de 58 años.

Intervención de la PNP

A pesar que efectivos de la Policía Nacional del Perú se acercaron hasta la Clínica San Gabriel, nunca pudieron encontrar al demandado. Según la madre de la adolescente, el establecimiento lo habría dejado salir del recinto antes de que la PNP pudiera capturarlo.

“La Policía interviene y comienza a preguntarle cuál es el horario del doctor y el subdirector dice: ‘No, ellos no tienen horario acá y pues no se sabe cuándo vienen’. Es mentira, le digo, si en la página de la Clínica San Gabriel sale la foto y su horario de atención. Entonces él después se rectifica”, explicó en ATV.

Joel Moreno primero negó conocer el teléfono del acusado, pero, ante la insistencia de los comisarios, decide llamarlo. “En todo momento hacía énfasis en alertarlo. El médico (quería) saber qué más había pasado y para que ya nosotros no sigamos escuchando, le corta. Pero él le decía la mamá ya denunció, la mamá ya está aquí con la policía”, relató ante las cámara de “Al Estilo Juliana”.

Cuando los efectivos le solicitan el número que acababa de marcar, el subdirector inicialmente se negó a hacerlo alegando que era algo privado. Luego accedió a dictarlo, pero cuando intentaron llamar resultó ser un contacto incorrecto.

Hasta el momento se conoce a través de un comunicado emitido por el centro de salud, que el galeno identificado como Orlando Martin Clendenes Alvarado, quien tendrías otras denuncias por casos similares, fue expulsado de la institución.

Canales de ayuda

Si eres víctima o conoces a una persona que sufre de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables También está disponible la Línea 100 para derivar los casos más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año.

