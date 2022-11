Comunidades de Espinar bloquean Corredor Minero en primer día de paro indefinido

Bloquean corredor minero en Espinar. I Video: Twitter- Josvicsa

El corredor minero amaneció este lunes 7 de noviembre bloqueado. Los pobladores de la provincia de Espinar, Cusco, decidieron iniciar así el paro indefinido convocado desde hoy.

Los manifestantes vienen bloqueando parte de la vía en el sector de Parina, ubicado entre los distritos de Ocoruro y Condoroma, con piedras y fuego, para así evitar el tránsito de vehículos de las empresas mineras de la zona, informó RPP Noticias.

El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar (Fudie), Sergio Huamaní sostuvo en diario Perú21 que no descartaban el bloqueo del Corredor Minero y estimó que esta nueva medida de fuerza será “fuerte”. Adelantó que esta restricción será de manera general, por lo que otras minas como Las Bambas, Constancia y Hudbay también resultarían afectadas.

Asimismo, cuestionó que las empresas actúen solo cuando hay protestas y recordó que hay mesas de diálogo, pero hasta el momento no hay resultados concretos.

Cabe señalar que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que MMG Las Bambas decidió paralizar sus actividades ante el reinicio de las protestas en la zona.

Demandas de la población

Las comunidades de Espinar demandan la entrega de un bono de S/2.000 para cada ciudadano. Señalan que los fondos para este beneficio debe provenir del Convenio Marco, suscrito entre la minera y la municipalidad provincial, y que estaba destinado para la ejecución de obras.

Además, solicitan transparentar la información en torno al proyecto de ampliación del proyecto minero Corocohuayco de la empresa Antapacay. También han manifestado su rechazo al alcalde de la provincia de Espinar, Lolo Arenas y piden su renuncia, debido a que consideran que no es la persona idónea ya que estaría involucrado en actos de corrupción.

Los dirigentes esperan la llegada de una comisión del gobierno, que esté encabezada por el presidente de la República, Pedro Castillo para iniciar una mesa de diálogo a fin de llegar a una solución y atención de sus demandas. Anunciaron que de no ser así, el paro indefinido será más radical a partir del día de mañana. También ha solicitado la presencia de representantes de la Fiscalía Anticorrupción y de la Contraloría.

En tanto, en radio Exitosa, Fredy Llaique, vicepresidente del comité de lucha de Espinar, sostuvo que no hay un aporte de la minera para el desarrollo de Espinar a pesar de que la minera Antapaccay lleva más de 40 años en la zona. “Durante estos tiempos no hay un desarrollo por parte de la minera o un aporte para el desarrollo de la provincia de Espinar. Al contrario, en estos momentos, la provincia de Espinar vive el abuso de sus derechos; es decir, la contaminación ambiental por parte de la minera y no hay una responsabilidad social, económica, menos ambiental”, cuestionó.

Al respecto, la congresista Ruth Luque se pronunció a través de sus redes sociales y resaltó que es importante que se establezca el diálogo entre las partes. “Exhorto a que se implemente de forma permanente espacios de diálogo que canalicen las soluciones y avances para atender las demandas de la población”, sostuvo a través de un comunicado.

