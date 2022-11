TBC en Perú y por qué la crisis podría empeorar situación de los que padecen esta enfermedad

El Minsa tiene previsto actualizar la guía de detección de TB y enviar equipo especializado a regiones para cerrar brechas. | Foto: ANDINA/Diris Lima Sur.

En junio de este año, el Ministerio de Salud alertó a la población tras detectarse un alto riesgo de contagios de Tuberculosis en 12 regiones del Perú. Además, las autoridades sanitarias confirmaron que nuestro país retrocedió hasta 10 años en la detección de casos por el impacto de la pandemia.

A través de un nuevo reporte, se conoció que al año se detectan 27 mil casos nuevos de tuberculosis y 17 mil casos nuevos de tuberculosis pulmonar frotis positivo.

Según información del Minsa, Perú es el segundo país con mayor número de casos estimados América y se encuentra entre los treinta países con mayor carga de TB resistente a nivel mundial. Por eso, es importante conocer la situación de esta enfermedad para una mejor respuesta sanitaria desde los gestores, personal de salud y organizaciones involucradas en su prevención y control.

Para ello, Infobae conversó con el Dr. Jorge Saravia, Neumólogo de Clínica Internacional, para conocer más a fondo sobre esta enfermedad que ha tomado protagonismo a causa del COVID-19, tomando en cuenta que la Tuberculosis es una enfermedad infecciosa y muy contagiosa, causada por la bacteria llamada Bacilo de Koch, que afecta principalmente a los pulmones, y en algunas ocasiones a otros órganos como el cerebro, la columna, los huesos, los riñones, etc.

“La tuberculosis es una enfermedad que tiene muchos años atrás, es muy arraigada dentro del país. Generalmente, se ve entre la población de 20 a 40 años. Sin embargo, al ver las estadísticas del Ministerio de Salud a nivel nacional y lo que se puede observar es que ha aumentado el grupo etario, quiere decir que también se está viendo en un promedio de 40 a 60 años los pacientes con esta enfermedad”, expresó el experto.

“Una vez que entra el bacilo a tu cuerpo hay una lucha interna entre el virus y el sistema inmunológico, si el bacilo gana desarrolla la enfermedad, pero si tus defensas están altas, se puede vencer al virus en 6 meses que dura el tratamiento original”, agregó.

Regiones de alto riesgo de contagio por Tuberculosis en Perú

Según detalló el neumólogo, Lima es una de las ciudades con alto riesgo de contagio de esta enfermedad, seguida de Callao, Madre de Dios, Tumbes, Ucayali, entre otras. Con data del Minsa se pudo también conocer cómo es que esta enfermedad ha ido tomando terreno a grandes pasos en nuestro país y una de estas causas ha sido por la presencia del COVID-19.

¿Por qué la crisis podría empeorar la situación de los que padecen de Tuberculosis?

Para el doctor Jorge Saravia una de las causas por las que ha aumentado los casos de Tuberculosis en nuestro país es porque muchas personas no han asumido la responsabilidad de cuidarse, sumado a que el Estado se centró en el COVID-19, dejando de lado otras enfermedades y su atención.

“A pesar de que el tratamiento por Tuberculosis es gratuito, muchos pacientes han dejado de ir a sus controles y han dejado de lado su tratamiento porque han notado una breve cura. Sin embargo, es importante señalar que se debe continuar con el tratamiento. Un paciente con Tuberculosis puede llegar a morir si no se cuida, adicional, los recursos para esta enfermedad han disminuido. Hoy en día vemos a pacientes que no reciben completos sus medicamentos, salas de hospitalización llenas, no están en buen estado los aparatos para sacar radiografías, tomografías, todo eso perjudica gravemente al paciente”, expresó.

Síntomas de la Tuberculosis

Para el doctor Saravia, algo que se tiene que tomar en cuenta son los síntomas para un pronto diagnóstico, ya que lo mejor es no dejar que el virus avance, porque afecta de manera irreversible a los pulmones.

“Algo que tenemos que dar cuenta es que los síntomas también puede confundirse con otras afecciones respiratorias, por eso el actuar rápido y realizar exámenes para descartar es primordial y como primer paso es sacar una radiografía y luego completar con un análisis de los esputos y así verificar o descartar la presencia del virus”, sostuvo para nuestro medio.

Un paciente con tuberculosis puede sentir:

- Tos que dura tres semanas o más

- Tos con sangre o moco

- Dolor en el pecho o dolor al respirar o toser

- Pérdida de peso involuntaria

- Fatiga

- Fiebre

- Sudoraciones nocturnas

- Escalofríos

- Pérdida del apetito

¿Qué debo hacer si presento algún síntoma?

Es importante tomar en cuenta estas recomendaciones si en caso presentas algún tipo de esta sintomatología:

- La principal forma de diagnosticar esta enfermedad es a través del examen de esputo o baciloscopía (BK), que consiste en tomar muestras de la expectoración (flema). Se realizarán otros exámenes, a criterio del médico.

- Todos los exámenes para el diagnóstico de la TB son gratuitos.

- Si tu examen de diagnóstico dio positivo a TB, debes iniciar tratamiento inmediatamente y así evitar la transmisión a otras personas.

- Por precaución, las personas que viven contigo deben acudir al establecimiento de salud para descartar un posible contagio.

La prevención es importante.

Complicaciones por la Tuberculosis

Sin tratamiento, la tuberculosis puede ser letal. Esta enfermedad activa y sin tratamiento suele afectar los pulmones, pero también se puede extender a otras partes del cuerpo. Para ello, el portal Mayo Clinic presenta una serie de complicaciones que esta enfermedad puede traer que son:

Dolor espinal: El dolor de espalda y la rigidez son complicaciones comunes de la tuberculosis.

Daño articular: La artritis que resulta de la tuberculosis (artritis tuberculosa) generalmente afecta las caderas y las rodillas.

Inflamación de las membranas que cubren tu cerebro (meningitis): Esto puede provocar un dolor de cabeza persistente o intermitente, que dura semanas, y posibles cambios mentales.

Problemas en el hígado o en los riñones: El hígado y los riñones ayudan a filtrar los desechos e impurezas del torrente sanguíneo. La tuberculosis puede afectar las funciones de estos órganos.

Trastornos cardíacos: En raras ocasiones, la tuberculosis puede infectar los tejidos que rodean el corazón, lo que provoca inflamación y edemas que pueden interferir con la capacidad del corazón de bombear eficazmente. Esta afección, llamada taponamiento cardíaco, puede ser fatal.

Prevención contra la tuberculosis

Algo muy necesario que explicó el especialista, es que el protagonista y nuestro “superhéroe” en esta batalla será el sistema inmunológico, es por ello que, como primer paso, recomendó que una buena alimentación balanceada ayudará mucho a que la enfermedad no se presente. Comer las cantidades necesarias y eliminar ciertos malos hábitos como el beber alcohol, ingesta de comida chatarra, entre otras, ayudará a que el virus no ingrese a tu sistema.

“Aquí lo primero que tenemos que saber es que la alimentación es básica para enfrentar la enfermedad. Comer menestras, pescado, huevo, y los vegetales, ayudará mucho a que tu sistema inmunológico este fuerte y sea una barrera contra el virus. Ahora si ya eres un paciente con esta enfermedad, del mismo modo la alimentación y no dejar el tratamiento es básico para vencer al virus”, sostuvo.

“No olvidemos que Perú es considerado el segundo país con el mayor número de casos estimados de Tuberculosis, después de Brasil y se ubica entre los 30 países con más alta carga estimada de tuberculosis multirresistente (MDR TB) a nivel mundial”, agregó el médico especialista en neumología para Infobae Perú.

Alerta por incremento de casos de tuberculosis en el Perú

¿Cómo proteger a mis amigos y familiares si tengo Tuberculosis?

Sigue estos consejos que los especialistas de Mayo Clinic brindan para prevenir que tus amigos y familiares se enfermen:

Quédate en casa: No vayas a trabajar ni a la escuela, ni duermas en una habitación con otras personas durante las primeras semanas de tratamiento.

Ventila la habitación: Los gérmenes de la tuberculosis se propagan más fácilmente en pequeños espacios cerrados donde el aire no se mueve. Si no hace demasiado frío afuera, abre las ventanas y usa un ventilador para hacer salir el aire de adentro al exterior.

Tápate la boca: Usa un pañuelo desechable para cubrirte la boca cada vez que te rías, estornudes o tosas. Coloca el pañuelo desechable, sucio en una bolsa, ciérrala y deséchala.

Ponte una mascarilla: Usar una mascarilla cuando estés con otra gente durante las primeras tres semanas del tratamiento puede reducir el riesgo de trasmisión.

¿La Tuberculosis se cura?

Esta es una pregunta muy frecuente que muchos pacientes se hacen. Para el doctor Jorge Saravia lo principal para contrarrestar al virus es detenerlo de manera inmediata iniciando un tratamiento. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad sí tiene cura. En el Perú el tratamiento es gratuito y consiste en la asociación de varios medicamentos que se toman regularmente por 6 meses en la mayoría de casos.

La curación de esta enfermedad requiere que los pacientes tomen los medicamentos diariamente y completen la duración del tratamiento a pesar de sentirse mejor después de los primeros días de iniciado el mismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda utilizar como estrategia la administración supervisada directamente en boca. Ello supone que una persona entrenada observa al paciente mientras este ingiere los medicamentos. Esta supervisión evita los abandonos y el fracaso al tratamiento, siendo la medida más eficaz para asegurar la curación.

“Antes de la pandemia, el paciente tenía que ir continuamente a recibir su medicina y el personal médico tenía que constatar que efectivamente el paciente está ingiriendo su dosis. Con la llegada del COVID-19, los pacientes iban semanalmente y muchos, lamentablemente en este proceso, abandonaron el tratamiento, poniendo aún más en riesgo su salud”, explicó el médico.

El Minsa tiene previsto actualizar la guía de detección de TB y enviar equipo especializado a regiones para cerrar brechas. | Foto: ANDINA/Diris Lima Sur.

Derechos y deberes de una persona con Tuberculosis

Según el portal del Minsa, si eres un paciente con Tuberculosis, debes tener en cuenta estos deberes y derechos.

Derechos

- Acceder a atención integral, continua, gratuita y permanente de salud brindada por el Estado.

- No ser discriminada y canalizar sus denuncias a través de los órganos correspondientes.

- Gozar, de manera prioritaria, de los beneficios que proveen los programas estatales de inclusión social, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por este y con su tratamiento médico.

Durante el tratamiento tiene derecho a:

- Ser informada sobre los servicios de salud disponibles, estado de su salud, exámenes, tratamiento, reacciones adversas, importancia de la adherencia al tratamiento; así como a acceder a la copia de su historia clínica cuando la solicite.

- Aceptar o rechazar las intervenciones quirúrgicas, y ser informada sobre sus ventajas y riesgos.

- Elegir si desea o no participar en programas de investigación.

- Tener privacidad y respeto a su dignidad, creencia religiosa y cultural.

- Presentar queja o reclamo por los canales proporcionados y ser atendida.

- Ser reincorporada a su centro laboral cuando el médico lo autorice.

Deberes:

- Informar al personal de salud sobre su diagnóstico, antecedentes de TB, otras enfermedades, y facilitar la identificación de sus contactos.

- Cumplir estrictamente con el tratamiento prescrito.

- Informar al personal de salud sobre cualquier dificultad con la continuidad del tratamiento.

- Contribuir al bienestar de la comunidad, identificando al sintomático respiratorio y orientándolo para que acuda al establecimiento de salud.

- Compartir conocimientos y experiencias obtenidas durante el tratamiento para la TB.

- Mostrar consideración y respeto por los derechos de otros pacientes y personal de salud.

- Utilizar la mascarilla quirúrgica en todo lugar y cumplir con las medidas de control de infecciones indicadas por el personal de salud, mientras permanezca con bacteriología positiva.

¿Qué pasa si estoy laborando y me detectan Tuberculosis?

La Ley N.º 30287, también establece algunos beneficios para el trabajador afectado por tuberculosis, como:

- Nulidad de despido por condición de salud.

- Continuidad del trabajador en su centro de trabajo.

- Derecho de descanso médico a causa de tuberculosis.

- Facilidades para cumplir el tratamiento estrictamente supervisado.

Recuerda que la prevención es la mejor manera para combatir a esta enfermedad. Por protección no dejes de usar mascarilla, alimentarte bien y lavarte las manos.

