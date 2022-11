Melissa Paredes sorprendió al jurado al interpretar a ‘Betty, la fea en ‘El Gran Show’

Melissa Paredes interpretó a Betty, de la novela "Betty, la fea" | El Gran Show / América TV

En la sexta gala del programa ‘El Gran Show’, una de las interpretaciones que mejores críticas y felicitaciones tuvo fue sin duda la de la Melissa Paredes y su bailarín Sergio Álvarez. La actriz sorprendió al jurado y a los televidentes con una buena interpretación a ‘Betty, la fea’.

La modelo hizo su ingreso a la pista de baile con un vestido largo de color guinda, unos lentes grandes, una sonrisa que mostraba sus brackets, y una entrada desalineada. Desde su primera aparición en el programa de este sábado 05 de noviembre, Melissa Paredes no dejó de ser Beatriz Pinzón Solano y demostró sus habilidades para la actuación.

Los primeros segundos de su show, Melissa y Sergio recrearon una escena de la telenovela colombiana, incluso copiaron el idéntico dialecto de los personajes. Ambos se transportaron a una disco donde ‘Armando’ manifiesta sus presuntos celos a ‘Betty’ por la supuesta relación que tenía con su amigo ‘Nicolás’.

‘Beatriz’ niega las acusaciones e inmediatamente el momento se vuelve tenso al sentir la cercanía de su jefe quien se le acerca para confesar que “lo obsesiona”. La reacción de Melissa siendo Betty dejó asombrados a todos en el set.

Luego de la escena, ambos brillaron en la pista de baile con la canción icónica de la telenovela: “Se dice de mí”, interpretado por Yolanda Rayo.

El jurado le otorgó un casi perfecto puntaje debido a que una de las cargadas no fue del todo perfecta, según dijo Tilsa Lozano.

‘Betty, la fea’ se reencuentra con Gisela Valcárcel

Otro de los momentos que mayor aclamación provocó en el set fue cuando ‘Betty’, interpretado por Melissa Paredes, se reencontró con Gisela Valcárcel. Recordemos que la conductora de ‘El Gran Show’ tuvo una aparición en la exitosa serie colombiana grabada en 1999.

“¡Betty, querida, buenas noches, está hermosa! Después de tiempo que nos vemos, cómo está. Usted está hermosa”, dijo la popular ‘Señito’.

Las palabras de Gisela hicieron que Melissa entrara en el personaje y se acordara de ella. Incluso, dejó sin aire por unos segundos a ‘Betty’ ante el asombro del reencuentro. “Soy la de Perú, yo te di los primeros consejos para que estés arreglada”, agregó Valcárcel.

“¡Estás hecha una muñeca!”, respondió ‘Betty’ mientras le tocaba el cabello a la conductora.

Melissa Paredes y Leysi Suárez pelearon durante ensayos

En otro momento del programa, la conductora Gisela Valcárcel mostró un detrás de cámara del momento en qué Melissa Paredes y Leysi Suárez protagonizaron una discusión durante sus ensayos. La actriz criticó los pasos de baile de la cumbiambera en su presentación pasada y se mostró indignada por que esta llamó “tango de 2 soles” a su baile.

“Yo pensé que ya habías ensayado, bebé. Porque ni se te siente, yo dije: ‘¡UY! La bebé no está (...) Celebra tu baile, mi amor”, se le escucha decir a la actriz en su ingreso al salón de baile donde estaba Leysi Suárez y su bailarín conversando.

“Y tu samba, ¿qué parecía? Estabas matando cucarachas”, agregó Melissa en clara intención de fastidiar a la cumbiambera.

La ex Agua Bella no se quedó callada y le respondió: “Tu tango que has hecho de 2 soles. Esas líneas, ¿qué eran? ¿de Nazca? (...) ¿Perdón? Yo ensayo, hijita. Anda con tu coreógrafo, nomás”.

“Dice que mi tango ha sido de 2 soles, ¿me explicas? Dice que ella tiene mejores líneas que yo. Por favor, no te pases. Yo no seré bailarina, no habré bailado en un grupo de Alma Bella, Agua Bella, no sé en cuál ha bailado”, mencionó Melissa tras retirarse de la habitación de baile de Leysi.

