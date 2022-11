‘Kanko’ Rodríguez opinó de ‘Chicho’ Salas en Alianza Lima y sobre Paolo Guerrero: “Al 60% acá la rompe”

El exfutbolista destacó la labor de 'Chicho' y pidió su continuidad con los 'blanquiazules'. (Video: Willax Deportes)

Alianza Lima fue el primer equipo que aseguró su lugar de privilegio en la final de la Liga 1 2022. Esto sucedió luego del triunfo del pasado fin de semana ante ADT, que le permitió ganar el Torneo Clausura. Ahora le toca esperar al vencedor de la semifinal entre Sporting Cristal y Melgar. En ese sentido, gran parte de este éxito se debió al técnico Guillermo Salas, pues levantó al equipo y está cerca de sacarlo bicampeón nacional. Justamente, Mario ‘Kanko’ Rodríguez destacó la labor del ‘Chicho’ y pidió su continuidad.

“El ‘sprint’ final de Alianza fue importante. A partir de ‘Chicho’ tiene la posibilidad de pelear el título. Está a dos partidos de poder ser campeón nacional y eso es muy bueno para el club porque puede lograr el bicampeonato”, fueron sus primeras palabras en entrevista para Willax Deportes.

De la misma manera, el exfutbolista aseguró que el actual DT del conjunto ‘blanquiazul’ debería seguir al mando y, para complementar su idea, realizó cuestionamientos acerca de la preparación de los entrenadores peruanos. “‘Chicho’ debe seguir. Darle la oportunidad que se equivoque. Ya está ahí. Si no resulta… ¿Para qué me preparo? ¿Para qué estudio para técnico? ¿Para qué invierto dinero que a veces ni tengo? ¿Para tener el cartoncito? ¿Cuándo van a dirigir?”, se preguntó.

Y es que Guillermo Salas tomó el cargo luego de la salida de su antecesor, Carlos Bustos. Alianza Lima no venía bien y había dudas con respecto a si había posibilidad de luchar por el título nacional. Sin embargo, desde que ‘Chicho’ asumió el 11 de setiembre, los ‘íntimos’ consiguieron espectaculares resultados que los llevaron a ganar el Torneo Clausura y ser finalista de la Liga 1: dirigió nueve partidos, de los cuales salió victorioso en ocho y solo perdió uno.

La pasión de 'Chicho' Salas en los partidos de Alianza Lima ha sido clave para ganar el Torneo Clausura. (Twitter)

Evidentemente, influyó la irregularidad que tuvo Sporting Cristal en las últimas fechas del segundo certamen del año para que el cuadro de La Victoria tome la ventaja y siga en la disputa por el campeonato doméstico.

Asimismo, Mario Rodríguez manifestó que siente debilidad por el juego que practica la Universidad César Vallejo, Melgar de Arequipa y Sporting Cristal, y que “veo a Alianza por sentimiento”.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán

Por otro lado, el popular ‘Kanko’ tuvo palabras sobe Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, de quienes lamentó la situación física de los dos en la actualidad. En el caso de la ‘Foquita’, confía en que pueda recuperarse para terminar su carrera con honores. “Veo jugar a Jefferson y es un deleite en su plenitud. Me da mucha lástima porque no está al 100%. Con el 60% le alcance, pero no está para eso por la rodilla. Quiero de corazón que se vaya bien, se retire bien”, expresó.

Finalmente, sobre el ‘Depredador’, dejó en claro que tiene toda la capacidad para destacar en la Liga 1 en un posible retorno el Perú, sobre todo, teniendo en cuenta el nivel que se muestra en cada semana. “Con la calidad que tienen los dos, al 60% de sus capacidades acá la rompen. Me imagino que Paolo pondrá la TV peruana, verá un partido y dirá para qué me voy a retirar si allí la hago. Esperemos que se recuperen. Para que nazcan así de esos, ¿cuánto tenemos que esperar?”, concluyó.

El exfutbolista de Alianza Lima habló sobre la actualidad de ambos jugadores, aunque destacó que el 'Depredador' aún puede jugar en la Liga 1. (Video: Willax Deportes)

Farfán ha venido de un año complicado con Alianza Lima. Empezó la temporada lesionado y, en la recta final, recién ha podido tener algunos minutos. De hecho, su problema en la rodilla izquierda no lo ha dejado tranquilo, un panorama que podría adelantar su retiro.

Una situación parecida que vive Guerrero con su rodilla derecha, que no le ha permitido rendir en su plenitud este segundo semestre del 2022 con el Avaí FC de Brasil. Justamente, el exdelantero del Bayern Múnich acaba de descender con su equipo a la Segunda División y tiene su futuro comprometido. Solo ha jugado en 10 partidos sin poder marcar un gol.

Paolo Guerrero ha tenido un paso discreto por Avaí FC de Brasil. (Avaí FC)

