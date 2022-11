Kurt Burneo: “FEPC evitó que diésel se incremente hasta en S/ 5 por galón”

El ministro aseguró que si no existiera el FEPC tendríamos una inflación bastante mayor al 8.3%.

Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, sustentó la ley que aprueba las disposiciones para asegurar el cumplimiento de pago de obligaciones del fondo para la estabilización de precios de los combustibles derivados del petróleo, que busca garantizar la continuidad operativa del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Durante su participación, el titular del MEF aseguró que el uso del FEPC permitió mitigar el impacto del incremento internacional de precios sobre el mercado local de combustibles. Sin el FEPC el precio al consumidor del diésel pudo haber llegado a ser hasta en S/ 5 por galón más caro al registrado. Así entre marzo y octubre el FEPC, en promedio, viene compensando al diésel en S/ 3 por galón.

“Si no existiera el FEPC tendríamos una inflación bastante mayor al 8.3%. El FEPC forma parte del plan Impulso Perú porque no hay forma de que pueda funcionar la reactivación si es que la capacidad de compra de los salarios se reduce como consecuencia de la inflación”, afirmó el ministro.

Además, explicó a los congresistas que el FEPC no es un subsidio, sino es un mecanismo que sirve para impedir que los precios al consumidor de los combustibles bajo su ámbito suban abruptamente, de modo que cuando el precio del petróleo caiga, se retornan los recursos al fondo. Las compensaciones se equilibran con las aportaciones.

Refirió que casi el 60% de las variaciones del PBI del país depende de condiciones externas, y el contexto mundial está muy volátil, hay una serie de factores internacionales que están afectando el comportamiento del precio del petróleo, tales como: el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, temores de una recesión global y la alta demanda de servicios de transporte.

“Un factor que no controlamos es el precio del petróleo, que es un elemento determinante cuando se calculan los aportes o devoluciones al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles”, acotó Burneo.

El ministro detalló que el proyecto de ley presentado al Congreso propone, mediante crédito suplementario, destinar recursos hasta por S/ 1 643 870 000, a favor del Ministerio de Energía y Minas (Minem), con la finalidad de cumplir con las obligaciones generadas del FEPC con los productores e importadores de los combustibles bajo su ámbito.

“Con el proyecto de ley, lo único que se está pidiendo es una autorización para transferir recursos al FEPC, tenemos que retornar los recursos utilizados y se les devuelve a las empresas productoras e importadoras de combustible”, precisó.

Petroperú no cuenta con un stock de emergencia para atender la demanda de combustible que ha dejado. Foto: Andina

Aporte de capital a Petroperú

Justamente, este contexto internacional adverso, de alta volatilidad, ha sido uno de los factores que ha afectado a las empresas petroleras de la región. Precisó que, en el caso de Petroperú, esto se amplifica por su alto apalancamiento debido al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara.

Asimismo, explicó que el aporte de capital por S/ 4 000 millones busca la continuidad operatividad de la empresa Petroperú, y pueda cumplir con sus compromisos y no se agudice la situación de su calificación crediticia. Esto, en un contexto en que la empresa tiene una posición relevante en la cadena de suministro nacional de combustibles, con una participación de 39% en el abastecimiento de diésel y 49% en gasolinas. Además, en algunas zonas del país, se constituye como el único ofertante de combustibles.

“Si no le hubiésemos dado apoyo a Petroperú, se hubiera generado un desabastecimiento de alrededor 50% del mercado de gasolinas. Petroperú atiende con exclusividad en ciudades como Pucallpa e Iquitos y evidentemente el desabastecimiento en el interior del país hubiera sido generalizado, impactando en la inflación. La situación de convulsión sería mucho mayor al dejar quebrar a Petroperú, dado que esta empresa es un actor relevante en la cadena de suministro nacional de combustibles”, resaltó el ministro.

Adicionalmente, el ministro de Economía y Finanzas precisó que además del aporte de capital, se establece una garantía de US$500 millones que servirá para otorgar espalda financiera para que la empresa pueda tomar créditos. Precisó que la garantía del Gobierno no es considerada como deuda por lo que no afecta la estimación de la deuda pública publicada en el Marco Macroeconómico Multianual. A ello, se agregan una serie de condiciones específicas que Petroperú no tenía, en términos de control, como el suministro mensual de informes relacionados a la evolución de sus variables económico financieras así como las cuestiones operativas, que serán exigidos por la Junta de Accionistas.

Por último, se debe resalta que todas las medidas que viene tomando el ejecutivo son consistentes con el estricto cumplimiento de las reglas fiscales y con preservar cuentas fiscales sostenibles. Al respecto, es importante destacar que el déficit fiscal de los últimos 12 meses se ubica en 1,2% del PBI, muy por debajo del 8,9% del PBI registrado en 2020, del 2,5% del PBI registrado en 2021 y de la regla fiscal para este año (3,7% del PBI).

