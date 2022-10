MEF plantea ampliar devolución del IGV para impulsar exploración minera en el Perú

Entre enero a agosto de este año, las inversiones mineras suman US$ 3245 millones, 7,8% más que el mismo periodo del año pasado.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso al Congreso de la República ampliar por cinco años más, hasta el 31 de diciembre del año 2027, la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) a las empresas mineras y de hidrocarburos que realicen actividades de exploración en el Perú.

Este beneficio se encuentra vigente a través de las Leyes Nº 27623 y Nº 27624, las cuales vencen el 12 de diciembre de 2022. Ambas leyes, publicadas en enero de 2002, se vienen prorrogando consecutivamente a fin de mantener la competitividad tributaria respecto a países competidores, fomentando la inversión en exploración en el país.

En ese sentido, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, quien sustentó esta propuesta ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, señaló que esta medida incidirá en el desarrollo del sector minero y de hidrocarburos, además de brindar beneficios futuros al Estado a partir de los aportes que proporcionen las empresas que hallen recursos y pasen al siguiente proceso, que es el inicio la fase de explotación (producción).

Además, el ministro enfatizó que la inversión minera en exploración es de vital importancia para el desarrollo de la industria minera, la cual tiene efectos positivos en la inversión privada, producción minera, exportaciones y también en los ingresos fiscales, por ello es importante mantener este incentivo para seguir fomentando la inversión en exploración.

“Un elemento fundamental para la continuidad de la actividad minera definitivamente tiene que ver con la exploración, sino difícilmente vamos a pensar en una sostenibilidad de esta actividad en el futuro. Para eso, el país tiene que ser hoy atractivo y promover inversión en la actividad exploratoria, generando mecanismos para esta actividad que es muy riesgosa”, explicó Burneo.

También, refirió que el incremento del plazo de vigencia de 3 años a 5 años se sustenta en que los proyectos de exploración tienen una duración promedio mayor; pero que son necesarias para incrementar los niveles de reservas de minerales que se están agotando.

La minería e hidrocarburos representan 11,6% del PBI en 2021 (minería: 10,9% del PBI e hidrocarburos: 0,7%), y las inversiones en ambos sectores en conjunto equivalen al 13% de las inversiones totales en 2021.

Entre enero a agosto de este año, las inversiones mineras suman US$ 3245 millones, 7,8% más que el mismo periodo del año pasado.

Se trata de sectores claves para la generación de divisas, que representó aproximadamente el 69% del total de exportaciones de bienes en 2021. Además, el año pasado los sectores de minería e hidrocarburos han generado ingresos fiscales por S/ 20,6 mil millones, el monto histórico más alto de los últimos años.

Exploración minera acumulada de enero a agosto 2022 sumó US$ 267 millones.

Inversión en exploración minera

Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la inversión en exploración minera acumulada de enero a agosto 2022 aumentó un 40.3%; es decir, sumó US$ 267 millones, un monto mayor a lo registrado en el mismo periodo de 2021 (US$ 190 millones).

En esa línea, la inversión en este rubro ejecutó, solo en agosto, US$ 40 millones, lo que equivale a un aumento de 8.3% con respecto a lo reportado el mes anterior (US$ 37 millones).

Asimismo, reflejó un incremento de 45.6% con relación al idéntico mes del año previo (US$ 28 millones), siendo las compañías líderes en exploración minera Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., Compañía Minera Poderosa S.A. y Jinzhao Mining Perú S.A.

Este comportamiento positivo en exploración refleja la confianza que mantienen los inversionistas en el enorme potencial geológico existente en el territorio nacional, y ratifica al Perú como un destino de creciente interés para inversionistas y empresas mineras, según refiere el MEF.

En lo que respecta a inversiones en Planta Beneficio, este concepto alcanzó los US$ 139 millones en agosto, con un aumento de 29.3% en comparación al mes previo (US$ 107 millones) y un incremento de 7.9% respecto a lo declarado en agosto de 2021 (US$ 128 millones) por la mayor inversión ejecutada en Quellaveco, Toromocho y Las Bambas.

En tanto, el rubro Desarrollo y Preparación superó los US$ 83 millones en agosto de 2022, mostrando un incremento intermensual de 12.9% y un aumento de 67.9% con respecto a lo reportado en julio de 2021 (US$49 millones).

SEGUIR LEYENDO