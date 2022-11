Renovación Popular expulsa a militante que fue nombrado viceministro en Ministerio de Defensa

Composición: Infobae.pe.

Este jueves 03 de noviembre, el partido político de Renovación Popular anunció que separó de sus filas al militante Andrés Eduardo Salas Jaén, quien recientemente fue designado como viceministro de Políticas para la Defensa en el gobierno de Pedro Castillo.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la agrupación detalló que la decisión se dio de forma unánime por la Comisión Nacional de Disciplina. El ahora exmilitante del partido de Rafael López Aliaga habría incurrido en una infracción grave al ser nombrado como viceministro en una resolución suprema firmada por el presidente Pedro Castillo y el ministro Daniel Barragán.

“El partido político Renovación Popular pone en conocimiento que, por decisión unánime de la Comisión Nacional de Disciplina, ha resuelto expulsar al afiliado Andrés Eduardo Salas Jaén”, informó la organización política y dicho anuncio fue compartido por Rafael López Aliaga, virtual alcalde de Lima, en sus redes sociales.

En ese sentido, Salas Jaén, quien reemplaza a Benigno Leonel Cabrera Pino desde este jueves en el Ministerio de Defensa (Mindef), incurrió en el artículo 6, y sus acciones, corresponden los incisos 3 y 14 del Reglamento de Ética y Disciplina del partido.

Cabe mencionar que, en el momento de su designación, el flamante viceministro tenía su militancia activa en Renovación Popular, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Dato

Andrés Eduardo Salas Jaén se desempeñó como uno de los asesores de la comisión del Congreso que investigó el presunto fraude electoral, en las Elecciones Generales 2021, que dieron como ganador a Pedro Castillo.

Salas y otro asesor de la comisión percibieron sueldos por un total de S/166 mil, de los S/216 mil que gastó en términos globales el grupo presidido por Jorge Montoya, según la información vertida por Epicentro Tv.

Reacciones

Uno de las figuras políticas más polémicas que se pronunció enérgicamente sobre esta designación fue el líder del partido político oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien señaló que la decisión del presidente se debe a que ya no tiene partido que lo respalde.

“Designan militante de partido fascista, Andrés Eduardo Salas Jaén, viceministro de Defensa ¿Cómo entender que Castillo nombre en espacios estratégicos a sus golpistas?, pues Castillo está solo, sin partido, sin bancada magisterial, capturado por ayayeros, con la soga al cuello”, escribió Cerrón en Twitter.

Designan militante de partido fascista, Andrés Eduardo Salas Jaén, viceministro de Defensa ¿Cómo entender que Castillo nombre en espacios estratégicos a sus golpistas?, pues Castillo está solo, sin partido, sin bancada magisterial, capturado por ayayeros, con la soga al cuello. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) November 3, 2022

Más firmas se suman para la vacancia presidencial

Por otro lado, la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo presentada por el congresista no agrupado Edward Málaga continúa sumando firmas. Esta vez, nueve congresistas de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) estamparon sus rúbricas para el tercer intento de remover al mandatario de su puesto.

Hasta el momento, las firmas se distribuyen principalmente, en los bloques opositores: Fuerza Popular (24 congresistas), Acción Popular (12), Avanza País – Partido de Integración Social (8), Renovación Popular (9), Alianza Para el Progreso (9), Podemos Perú (1), Somos Perú (2) y No Agrupados (1).

Fuerza Popular es el único grupo congresal que había firmado en forma conjunta. Ahora, APP anunció como bloque que firmó la moción. Las demás agrupaciones que aparecen entre las firmantes tienen parlamentarios que aún no se deciden por acompañar este nuevo proceso. Además, hay congresistas que han manifestado públicamente estar a favor de una vacancia, como Susel Paredes (Integridad y Desarrollo) o Carlos Anderson (no agrupado), pero que aún no han dado su rúbrica al documento.

