Muerte de barristas en Lima: proponen estrategias para controlar a hinchas en las calles

Video muestra al asesino disparando a los barristas rivales. Video: Twitter

Entre octubre y los primeros días de noviembre se ha reportado el fallecimiento de cinco jóvenes barristas, quienes perdieron la vida en medio de ataques causados por la rivalidad con fanáticos de equipos de fútbol. Las condiciones fueron similares, en la vía pública y en fechas donde no jugaban los clubes. Esto permite levantar la hipótesis de que estas manifestaciones violentas se deberían a grescas entre las comunidades conformadas por hinchas.

Los decesos no solo han dejado un vacío en las familias, también ha provocado la reacción de los clubes de fútbol, como Alianza Lima y Universitario de Deportes. Sumado a ello, los responsables de brindar seguridad a los vecinos se han manifestado para poner un alto a este tipo de acciones en las calles.

Es preciso indicar que efectivos de la PNP se han mantenido activos con las investigaciones. A la fecha se ha a identificado al asesino de barristas en balacera de Jesús María, reconocido como César Valle Meza o ‘Cesarín’, quien tiene un amplio historial delictivo. En el caso del tiroteo a aliancistas en VMT, aún no se ha determinado a los responsables, quienes iban abordo de unas motos y con cascos.

Hace unos años se informó informó que se incorporará el control de video durante el desplazamiento de los barristas.

No más violencia en los distritos

El asesinato de barristas de Universitario de Deportes y otro ataque a aliancistas en una losa deportiva han causado terror entre los vecinos de los distritos, quienes tienen que convivir con esta inseguridad, además de exponerse a ser heridos en medio de las trifulcas.

Panamericana registró las declaraciones de Jesús Gálvez, electo alcalde del distrito Jesús María, sobre los actos que dejaron un saldo de tres fallecidos en una gresca entre barristas, que se produjo en la Av. Cuba. Durante su intervención sostuvo que que implementarán

un plan para mantener el orden en las calles, apelando a la colaboración con los efectivos de la Policía.

“Cómo no coordinar con la Policía Nacional, con la región, para que el desplazamiento de las barras se hagan por las avenidas principales, metropolitanas, y con resguardo policial, evitando que sucedan estas balaceras y más muertos en nuestro distrito. Eso no lo vamos a permitir”.

La participación activa de las autoridades será importante para que no se siga derramando más sangre y el luto abarque a más familias. Gálvez explicó que ya se ha reunido con otras autoridades municipales, que están próximas a asumir la gestión, para buscar estrategias que les permita dar seguridad a los vecinos.

“Hemos tenido conversaciones con Mónica Tello (Pueblo Libre), Francis Allison (Magdalena) y actual autoridad de Lince para tener a los serenazgos sin fronteras. Hemos esperado poder tener las credenciales y juntarnos para desarrollar este proyecto. Además, hacer efectivo el plan telaraña, un trabajo coordinado entre las principales autoridades del distrito”.

Este primer paso ha sido bien recibido por los habitantes, quienes viven en un clima incierto en relación a la protección que pueden tener al salir de sus casas. “Me parece perfecto. De alguna forma hay que controlar la inseguridad que causan este tipo de barras. Lo que ha pasado es lamentable. Uno no sabe si está andando seguro o no, Me parece una medida con criterio, coherente”, declaró una vecina de jesusmariana.

Seguir leyendo