Francisco Sagasti aclaró a Alejandro Muñante que no fue “encargado de la presidencia”

El expresidente Francisco Sagasti respondió al parlamentario Alejandro Muñante.

El expresidente del Perú, Francisco Sagasti, decidió no quedarse callado luego de que el legislador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, intentó minimizarlo alegando que es el “exencargado de la Presidencia de la República”. Esto sucedió después que el también escritor se hiciera presente ante la Comisión de Fiscalización.

“A través suyo (del presidente del grupo de trabajo), preguntar al excongresista y exencargado de la Presidencia de la República al señor Francisco Sagasti con relación a la auditoría que iba a realizar su gobierno”, manifestó el parlamentario Muñante tras solicitar la palabra.

Ante ello, la respuesta del expresidente no tardó en responder sobre esta referencia, por lo que pidió que respete la Constitución y le recordó lo que este indica.

“Como presidente constitucional de la República por sucesión constitucional, no como encargado de la presidencia por su intermedio señor congresista. Seamos claros; si respetamos la Constitución, tenemos que respetarla íntegramente. La Constitución no habla de un encargado de la Presidencia, habla de un presidente de la República por sucesión constitucional”, precisó.

Francisco Sagasti y Alejandro Muñante. Foto: Andina

Cabe precisar que, el también excongresista Sagasti fue citado por la Comisión de Fiscalización para que responda acerca de las supuestas irregularidades en la compra de vacunas. En este sentido, indicó que la negociación y compra estuvo a cargo de los representantes del Ministerio de Salud, como también de Relaciones Exteriores.

“No lo he ninguneado”

Luego de lo sucedido el último miércoles 3 de noviembre, el congresista Muñante manifestó que su intención no ha sido menospreciarlo. No obstante, refiere que “técnicamente fue encargatura de la presidencia de la República porque no asume el mando por elección popular”.

“Fue un expresidente del Congreso que tuvo la función de ser presidente de la República en un periodo de transición. (…) No he intentado ningunear de ninguna manera, creo que no estoy a la altura de poder hacerlo. Sin embargo, a mi juicio, fue una encargatura”, declaró el parlamentario de Renovación Popular a Canal N.

Congresista Alejandro Muñante

Asimismo, justificó las palabras con las que se refirió al exgobernador peruano en la sesión. “Intenté darle otro enfoque al cargo que él ha tenido. Es importante que de una u otra manera revisar y reflexionar sobre la sucesión presidencial cuando un presidente del Congreso asume la Presidencia”, argumentó.

Presidente de transición

Como se recuerda, el entonces congresista Sagasti fue elegido presidente de la República luego de la renuncia de Manuel Merino, quien tuvo que dejar el cargo a solo cinco días de haber sido juramentado. Durante su Gobierno, se realizaron marchas en contra de su mandato tras la moción de vacancia contra Martín Vizcarra.

Francisco Sagasti, expresidente de la República.

Ante ello, primero Sagasti Hochhausler fue elegido el titular del Parlamento con la finalidad de ser el máximo representante del Perú.

