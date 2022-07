Francisco Sagasti a Pedro Castillo: “Si está involucrado en un acto de corrupción, tendrá que enfrentar al Poder Judicial”

La reunión entre Castillo y Sagasti del 2 de noviembre se habría realizado a pedido de este último.

El expresidente Francisco Sagasti señaló que el mandatario Pedro Castillo debe responder a la justicia por las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción en su gobierno. “El señor Castillo tendrá el destino que él mismo se haya labrado y si está involucrado en algún acto de corrupción tendrá que enfrentar al Poder Judicial”, dijo en entrevista con Radio Exitosa.

Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación le abrió tres pesquisas a Castillo. La primera tiene que ver con el caso Puente Tarata-Provías Descentralizado, los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y, ahora, por la denuncia del exministro del Interior, Mariano González, quien acusó al presidente de obstruir la labor de la Policía para capturar a los prófugos de su gobierno: el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco; el exministro de Transportes, Juan Silva; y el sobrino del mandatario, Fray Vásquez.

Sagasti cuestionó que la gestión de Castillo haya tenido varios ministros. Como se sabe, en un año hubo cuatro gabinetes liderados por Guido Bellido, Mirtha Vásquez, Héctor Valer y Aníbal Torres. “A mi no me preocupa tanto la defensa del presidente, a mi me preocupa el hecho real de que los ministros no están cumpliendo su labor, tener 60 ministros diferentes en menos de un año es realmente una aberración”, manifestó.

“A un ministro le toma por lo menos un mes o dos meses ponerse al día con toda la agenda de su ministerio, es imposible para un ministro hacer algo que tenga sentido en 15 días”, añadió. El exmandatario indicó que la rotación de cargos en los ministerios no solo se han visto en los niveles altos, sino también en los medios y bajos donde han sacado a gente con experiencia de sus respectivos cargos.

“Lo peor de todo es que hemos visto en algunos ministerios no solo hay esta rotación en los niveles altos sino también en niveles medios y bajos, en el Ministerio de Salud se han quitado a las personas con experiencia”, sostuvo Sagasti.

SALIDAS CONSTITUCIONALES

El expresidente Sagasti reiteró que el Congreso de la República revise el proyecto de reforma constitucional para recortar el mandato del jefe de Estado Pedro Castillo y de los 130 congresistas. Además, mencionó que a persona que asuma un eventual mandato debe liderar un periodo de transición de tres años, “durante el cual se estudiarían a fondo los cambios que habría que hacer en la legislación electoral y en la relación entre Ejecutivo y Legislativo”.

“Queda mucho camino por recorrer y, en este momento, lo urgente y lo importante, es que propuestas de esta naturaleza, que pueden ser modificadas y cambiadas (se evalúen), pero la esencia ya representa un consenso ciudadano y es lo primero que hay que hacer. (…) Una vez [hecho] eso, ya veremos”, mencionó.

Finalmente, Sagasti descartó una posible candidatura a la presidencia en caso se adelanten las elecciones generales. “En este momento no está en mis planes ni lo estoy pensando. No me gusta nunca, y creo que nadie debe, hacer planes sin ver cuáles son las etapas intermedias”, apuntó.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

Las congresistas Patricia Chirinos y Kelly Portalatino han presentado sendas denuncias constitucionales contra el expresidente Francisco Sagasti ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Chirinos expuso que, según el portal de Transparencia, Sagasti se habría reunido el 21 de julio del 2021 con Franco Pomalaya, José Luis Quispe, Gian Marco Castillo y Bruno Pacheco. Según señaló, la reunión habría sido para beneficiar a Pacheco como secretario general, modificando el reglamento para que sea asignado en el cargo.

Por su parte, Portalatino acusa a Sagasti por haber cometido los presuntos delitos de omisión funcional y patrocinio ilegal al haber impedido que se investigue el licenciamiento de la Universidad Tecnológico del Perú (UTP) y la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL).