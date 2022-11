Quién es Brando Gallesi y por qué se lo relaciona con el accidente viral de Halloween

El tiktoker Brando Gallesi fue relacionado con el video viral de Halloween.

Este último 31 de octubre, los internautas fueron testigos de unos de los videos más virales del año. Se trata de un accidente ocurrido en un evento de ‘Sexy Halloween’, en el que un joven terminó encerrado en un baño portátil y luego bañado en desechos debido a una broma de mal gusto por parte de sus amigos.

En las imágenes difundidas, se puede ver al muchacho saliendo desorientado de un baño portátil, cubierto de pies a cabeza con el contenido del inodoro. Ante la mirada atónita de los presentes, el joven se retiró lentamente de lugar para no ser más el centro de atención.

El clip rápidamente se hizo viral en TikTok por dos razones: el desafortunado accidente y el gran parecido físico del joven con Brando Gallesi, conocido tiktoker. Los usuarios aseguraron que el protagonista del video viral era nada más ni nada menos que el actor de 19 años.

Brando Alonso Galessi Camacho es un popular actor, bailarín y cantante peruano. Inició su carrera en ‘Habacilar’ como jurado infantil y luego participó en series nacionales como “Eva”, “Grau, caballero de los mares”, “Pulseras rojas”, “Ana Cristina” y “Dos Hermanas”.

Su rol más resaltante fue como Salvador Hernández, el hijo del protagonista Orlando Hernández (Giovanni Ciccia), en la película “Django: sangre de mi sangre”. Hoy en día, el artista nacional ha ganado protagonismo por ser influencer y titkoker, especialmente por haber participado en la ‘Concept House’, proyecto que reunió a los creadores de contenido más populares del país.

Brando Gallesi rompió su silencio

Mediante su cuenta de Instagram, Brando Gallesi desmintió ser el joven que fue cubierto con desechos de un baño portátil. Aseguró que ese mismo día se encontraba en un concierto, por lo que era imposible que se tratara de él. El actor aclaró la situación porque estaba cansado de ser relacionado con el joven.

“No pensaba hacer esto, pero ya se ha salido de control. Hay familiares y amigos que le han escrito a mis padres y hermana preguntando si estaba bien porque vieron el video de lo que pasó en Halloween. Me han llamado de canales de TV para hacerme una entrevista para hablar sobre lo sucedido En eso vi el video y todo el mundo etiquetaba. No soy yo, yo estaba en un concierto por Halloween”, expresó.

El actor indicó que existen diferencias físicas entre ambos, remarcando una vez más que no era el protagonista del video que se hizo viral en redes sociales. “Si se dan cuenta, el pata tiene el cabello corto y yo estoy con el cabello larguísimo, y es un poco más alto. Pobre chico, ojalá esté bien y tranquilo, le pudo haber pasado algo. Si saben quién es, me gustaría escribirle. Eso es todo, no soy yo, no soy el del video. Mi Halloween fue increíble”.

