Guido Bellido sobre marcha contra Pedro Castillo: “Nadie se ha enterado de eso”

Guido Bellido ha sido premier del gobierno de Pedro Castillo.

El presidente Pedro Castillo tiene detractores, pero también figuras que defienden su gobierno en diversos medios de comunicación. Tal es el caso del expremier Guido Bellido quien intentó minimizar la manifestación contra el jefe de Estado. Este dio a entender que no tenía conocimiento de la marcha convocada para el sábado 5 de noviembre que pide la salida del jefe de Estado de Palacio de Gobierno.

“¿Qué marcha?”, dijo en conversación con Exitosa al ser consultado sobre la misma. “¿Cuándo? Nadie se ha enterado de la marcha”, agregó. Sobre Lucas Ghersi, uno de los organizadores de la manifestación señaló que “hay que dejarlo que se divierta un poco. No lo quieren tal vez en casa. Seguro quiere divertirse un poco andando en las calles”. Para Bellido dichas movilizaciones son una muestra de quienes no quieren al país.

Guido Bellido fue el primer parlamentario del actual Congreso en integrar un gabinete del gobierno de Pedro Castillo.

“No estén jugando a la vacancia. ¿Cada semana van a estar saliendo con sus movilizaciones? Eso es no querer al país. Hay que remar todos en el mismo sentido, hay que fiscalizar al Gobierno. Corrupto que se encuentra, que el Ministerio Público lo sancione, que no se esté esperando meses y meses con el cuento de investigar y que (luego) no se sancione”, manifestó el integrante de la bancada de Perú Libre.

Bellido negó que vaya a integrar alguna manifestación que busca hacerle frente a la convocada en contra de Pedro Castillo. “Para empezar, yo no soy parte de ninguna marcha. No hay ningún espacio en que nosotros estemos promoviendo ese tema. Eso de estar sacando una cosa u otra cosa (marcha), yo no soy partidario de eso. Creo que aquí hay que apostar por el país y resolver sus principales problemas”, expresó.

El congresista señaló que desde el Ejecutivo se debe tomar mayor acción en torno a los problemas que aqueja al país y resaltó que considera que el gobierno de Pedro Castillo logrará culminar su mandato en julio del 2026. En ese sentido, ironizó sobre el futuro político de Lucas Ghersi, uno de los promotores de la marcha, invitándolo a que se postule que tal vez terminarían apoyándolo.

Lucas Ghersi es uno de los promotores de la marcha contra Pedro Castillo.

Convocatoria en redes

La marcha contra el presidente Pedro Castillo ha utilizado el hashtag Reacciona Perú para invitar a la ciudadanía a movilizarse contra el gobierno de turno. Sin embargo, no es la primera vez que se realizan convocatorias de este tipo. Durante los meses de gobierno de Pedro Castillo se han registrado diversas marchas en las que han participado figuras de la oposición del Congreso.

Entre los organizadores del evento se encuentran José Luis Gil, miembro del Gein; Claudia Toro, periodista; Lucas Ghersi, abogado y Omar Sánchez, fundador de la Asociación de las Bienaventuranzas. En manifestaciones se ha visto a figuras como Ghersi participar de los discursos de las principales figuras del evento que en repetidas ocasiones han sido criticados por insultar al jefe de Estado.

Reacciona Perú se trata principalmente de un hashtag utilizado en Twitter con el fin de conectar publicaciones similares. ‘Reacciona Perú’ es utilizado por aquellos que muestran su disconformidad con el gobierno de Pedro Castillo y piden su salida del cargo. Entre las publicaciones hechas en redes sociales se menciona una marcha en contra del gobierno planificada para el próximo 5 de noviembre.

La manifestación fue anunciada el pasado 21 de octubre en las instalaciones del Hotel Bolívar. La organización asegura que el frente se encuentra integrado por gremios, sindicatos, excombatientes de las Fuerzas Armadas, exmiembros de la Policía Nacional del Perú e incluso autoridades eclesiásticas. En dicho encuentro se determinó que el punto de encuentro para la marcha será en el Palacio de Justicia.

