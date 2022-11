Alianza Lima: Hernán Barcos y lo último que se conoce de su lesión previo a las finales de la Liga 1

Hernán Barcos estaría en duda para disputar las finales de la Liga 1 2022. (Club Alianza Lima)

Alianza Lima es el único equipo que tiene un lugar asegurado en la final de la Liga 1 2022. Esto sucedió el último fin de semana, luego de imponerse en condición de local ante ADT y ganar el Torneo Clausura. Además, por el hecho de haber quedado entre los dos primeros en la tabla del Acumulado (2° con 74 puntos), tal y como lo especifica el reglamento del campeonato. Sin embargo, para el decisivo duelo tiene la duda de Hernán Barcos, por lo que en la siguiente nota ahondaremos en ello.

Cabe mencionar, que el atacante argentino fue el autor del primer gol a los 17 minutos con el que los ‘blanquiazules’ vencieron a los tarmeños el pasado domingo 30 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva. No obstante, sobre los 32 minutos, el ‘Pirata’ ganó la posición en una jugada de ataque con el defensa contrario luego de una perfecta habilitación de Yordi Vílchez. Se llevó al arquero Ignacio Barrios, pero tras su definición fallida con la pierna izquierda, quedó tendido en el césped por una molestia que, en primera instancia, se desconocía dónde era.

Fue recién a los 41 minutos, cuando el mismo delantero avisó al técnico Guillermo Salas que no podía continuar más y fue sustituido por Óscar Pinto. De hecho, fue llevado en camilla al banco de suplentes y tuvo que ser auxiliado para que pueda sentarse.

Lo que se conoció después, era un fuerte dolor en la parte baja de la espalda, por el lado de la cintura. Tal y como lo especificó el mismo futbolista al término del encuentro, “No podía correr, no me daba para hacer nada, estiraba la pierna y no estaba ayudando, tenía que salir sí o sí”.

Hernán Barcos sufrió fuerte golpe en la cadera y tuvo que ser atendido por los médicos tras ser cambiado por Óscar Pinto. (GOLPERU)

Incluso, el mismo ‘Chicho’ Salas declaró el pasado martes 1 de noviembre que Barcos se ausentó del entrenamiento por recomendación médica, pero que “está muy buena su recuperación y estoy seguro de que vamos a tenerlo en la final”, dando por sentado que tendría a su mejor hombre de ataque en los partidos que definirán al campeón nacional.

Hernán Barcos declaró recientemente ante los medios de comunicación sobre su estado físico. “Estoy mejorando de a pocos, esperando llegar bien. Trabajé diferenciado con los médicos, aguardando pasar el dolor. Conversé con ‘Chicho’ un poco, pero estamos a la espera de poder recuperarme bien”, manifestó para los periodistas que se dieron cita en los exteriores de las instalaciones del Esther Grande de Bentín en Lurín, donde el cuadro ‘blanquiazul’ lleva a cabo sus entrenamientos.

De la misma manera, aseguró que si bien aún tiene dolor en la zona afectada, se muestra optimista en jugar las finales de la competición doméstica. “Incomoda todavía. Vamos a ir trabajando día a día. Tengo que llegar (a la final) de alguna manera. Todavía me duele para caminar, pero lo sacaremos de a poquitos. Yo estoy convencido de que llego bien”, sentenció.

El delantero argentino se pronunció por el problema físico que sufrió en el último duelo ante ADT. (Video: Entre Bolas)

Lo cierto, es que Hernán Barcos es la principal figura de Alianza Lima en lo que va de la temporada. Lo fue la campaña anterior con su decisivo gol que le dio el título nacional a los ‘victorianos’, y en el actual curso lleva 18 goles en 31 encuentros disputados.

En el caso de que no llegue a tiempo, Guillermo Salas tendría que improvisar con algún delantero, ya que no cuenta con un ‘9′ fijo suplente. Por tal motivo, lo esperarán y, incluso, no sería descabellado pensar que pueda jugar infiltrado, teniendo en consideración la importancia de los compromisos venideros.

