Waldir Sáenz afirmó que ‘Chicho’ Salas le cambió la mística a Alianza Lima

Waldir Sáenz destacó la labor de 'Chicho' Salas en Alianza Lima.

Guillermo Salas atraviesa un gran momento en su reciente carrera como entrenador. ‘Chicho’ asumió el mando en Alianza Lima en medio de una crisis futbolística, logró resultados importante y clasificó a la final de la Primera División Peruana. Por ese motivo, Waldir Sáenz, excompañero e ídolo ‘íntimo’, destacó su labor.

“Contento por él, es un compañero que ha trabajado para lograrlo, le ha cambiado un poco la mística a Alianza, los puntos lo avalan para que siga en el timón de este equipo y Dios quiera pueda lograr el objetivo”, manifestó el popular ‘Wally’ en conversación con Willax Deportes.

Luego, el ídolo ‘blanquiazul’ resaltó el respeto de Jefferson Farfán hacia Guillermo Salas. “Es importante porque otro hubiese decidido jugar, pero ‘Chicho’ lo está llevando de la mejor manera y de poco a poco”. Asimismo, aseguró que la presencia de la ‘Foquita’ en las finales será cruciales para la escuadra ‘victoriana’.

El entrenador de 48 años se convirtió en el primer técnico de Alianza Lima tras la salida de Carlos Bustos y sus números en el banquillo son sobresalientes. Disputó nueve juegos, ganó ocho y tan solo perdió uno. Estas cifras le permitieron ganar el Torneo Clausura y meterse a la final de Liga 1.

Los de 'Chicho' Salas derrotaron 2-0 a ADT y se quedaron con el 'plato' del certamen. (Video: GOLPERU).

Sáenz opinó de Hernán Barcos

Waldir Sáenz fue consultado por el rol de Hernán Barcos en Alianza Lima y no desaprovechó la oportunidad para aclarar las cosas. El exfutbolista, que tiempo protagonizó una polémica con el argentino, volvió a dejar declaraciones controversiales.

“Todos los jugadores son importantes porque a las finales si Barcos hace los goles y Campos no las tapa las cosas no serían igual. Esto es un trabajo colectivo, no es tenis, sino fútbol”, argumentó.

Hernán Barcos es el goleador de Alianza Lima con 18 anotaciones.

La permanencia de ‘Chicho’

Por lo conseguido de manera inmediata, muchos respaldan la continuidad de ‘Chicho’ Salas sin importar el resultado de la final de la Liga 1. No obstante, en la interna de Alianza Lima, hay opiniones divididas en cuanto a renovarle la confianza al DT de cara al 2023.

Desde el Fondo Blanquiazul ven con buenos ojos que continúe al mando del plantel. “Es de la casa y por supuesto que debería seguir. No hay dudas sobre eso, queremos que marque la diferencia para que sea uno de los mejores del mundo”, señaló Fernando Farah.

“Nos encantaría que siga muchos años más en el club, pero es una decisión que vamos a tomar a final de temporada”, fue lo que dijo José Bellina, gerente deportivo de la escuadra ‘íntima’.

En cuanto al deseo de Guillermo Salas, él dejó en claro que de no ser reafirmado como técnico del primer equipo de Alianza, buscaría su salida, debido a que quiere continuar su carrera como estratega y ya pasó su etapa como asistente.

Foto:@LigaFutProf.

Alianza Lima en la final

Por el momento, Salas y compañía se vienen preparando para la final de la Liga 1, la cual se definirá el miércoles 9 y sábado 12 de noviembre. Su rival saldrá del enfrentamiento entre Sporting Cristal y Melgar.

