‘Chicho’ Salas aseguró presencia de Hernán Barcos en las finales de la Liga 1 y resaltó el sacrificio de Alianza Lima

El técnico se refirió a la lesión del delantero argentino y cómo llegan los 'blanquiazules' a la final del torneo local. (Video: GOLPERU)

Alianza Lima es el primer finalista que tiene la Liga 1 2022. De hecho, consiguió este sitio de privilegio luego de ganar el Torneo Clausura y quedar entre los dos primeros en la tabla del Acumulado. Por tal motivo, le queda esperar al que salga victorioso del Sporting Cristal vs Melgar. En ese sentido, el técnico de los ‘blanquiazules’, Guillermo Salas, habló de lo que serán las finales, esperando que Hernán Barcos pueda llegar a estos decisivos partidos.

Antes de ello, el popular ‘Chicho’ atendió a la prensa que se dio cita en los exteriores del estadio Alejandro Villanueva tras los entrenamientos del equipo y manifestó lo que significó los días posteriores a la consagración del segundo certamen del año. “Todos estamos muy contentos. Tuvimos un día para celebrar un poco este título del Torneo Clausura, pero ahora queda enfocarnos en las dos finales”, mencionó.

En eso, fue consultado por la situación física del ‘Pirata’, revelando que no entrenó este martes 1 de noviembre, pero que próximamente podrá estar disponible. “Por una decisión médica él está descansando en casa. Mañana ya debe reintegrarse con nosotros. Está muy buena su recuperación y estoy seguro de que vamos a tenerlo en la final”, dijo.

De la misma manera, manifestó cómo viene siendo la preparación del elenco ‘íntimo’. “Con mucha responsabilidad y trabajo siempre. El objetivo final es el título nacional. Ahora queda trabajarlo y pensarlo bien, recuperar a los jugadores”, declaró.

Hernán Barcos sufrió fuerte golpe en la cadera y tuvo que ser cambiado por Óscar Pinto en el Alianza Lima vs ADT. (GOLPERU)

Campeón como jugador y entrenador

Otro de los temas que le consultaron era sobre las diferencias entre ganar un título como jugador y otro como entrenador, destacando el enfoque y la concentración. “Es distinto, tanto de jugador como ahora de entrenador. Pero son importantes, te marcan mucho. Hay que estar muy concentrados, enfocados en lo que se nos viene y estoy seguro de que vamos a tener un gran final porque hay mucha confianza con el plantel”, sostuvo.

Y es que Guillermo Salas ha tenido la oportunidad de salir campeón nacional cinco veces en su etapa como futbolista: cuatro con Alianza Lima (2001, 2003, 2004 y 2006) y una con la Universidad San Martín (2008). Pero además, como DT, pudo adjudicarse recientemente con el Torneo Clausura en una responsabilidad que le apareció luego del cese de su antecesor, Carlos Bustos.

Vivencia como entrenador

La pasión con la que ‘Chicho’ vive cada encuentro del cuadro ‘aliancista’ es un asunto que ha llamado la atención. Cuando sus dirigidos están en el campo de juego, constantemente hace gestos con su cuerpo y sus brazos, sea para dar indicaciones o para seguir atentamente alguna jugada. “Uno siempre lo vive. Mi sangre y mi temperamento es vivir los partidos así. Prueba de ello es mi voz (rasgada), que desde que asumí estoy así y no me he recuperado al 100%. Pero estoy muy contento con el plantel”, expresó.

Guillermo Salas dirigiendo con pasión un partido de Alianza Lima. (GEC)

Apoyo de la hinchada

Por último, agradeció la labor de su equipo en esta recta final del campeonato, como también a los hinchas, que han abarrotado los estadios en donde Alianza Lima ha estado presente. “Agradecido por el sacrificio que todos están haciendo, por el apoyo de la hinchada que hemos tenido, que ha sido enorme en estas últimas fechas. De local o de visita es lo mismo y espero que en las finales siga así”, concluyó.

Guillermo Salas le cambió la cara al equipo ‘blanquiazul’. Pasó de estar en quinto lugar del Torneo Clausura a ganarlo. De hecho, en ese interín disputó nueve encuentros, de los cuales ganó en ocho y perdió solo en uno. Por ende, llega motivado a las finales de la Liga 1.

