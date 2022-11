Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY: partido por la semifinal de los Play Offs de la Liga 1

Así llega Cristal

El cuadro ‘ celeste ’ arriba al duelo con Melgar luego de recuperar las buenas sensaciones con dos triunfos seguidos ante Alianza Atlético en Sullana y Carlos A. Mannucci en la última fecha del Clausura. Cristal cortó una racha de 25 partidos seguidos sin perder tras perder sorpresivamente ante Atlético Grau, lo que le costó renunciar al segundo torneo del año, que finalmente terminó en manos de Alianza Lima. No obstante, tiene un registro de una sola derrota en 27 partidos, siete empates y 19 triunfos.

El técnico de Cristal, Roberto Mosquera, no podrá contar con el mediocampista Jesús Castillo suspendido por acumulación de amarillas y sería reemplazado por Jesús Pretell, y se suma la conocida ausencia del volante Martín Távara, separado del equipo por temas extradeportivos. Sin embargo, el DT ‘cervecero’ recuperó al futbolista Yoshimar Yotún y fue parte de la delegación del plantel que viajó a Arequipa y lo más seguro es que no sea parte del equipo titular, pero podría salir en el banco de suplentes si está recuperado de una rebelde lesión que no le permitió entrenar con normalidad en la última semana. Además, el estratega ‘rimense’ probó con Diego Buonanotte y Joao Grimaldo en la ofensiva, y la duda de Joffré Escobar como inicialista para acompañar a Irven Ávila y Alejandro Hohberg.