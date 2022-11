Carlos Stein despidió a ocho jugadores por vínculo con apuestas, según Brandon Palacios

Brandon Palacios habló sobre caso polémico en Carlos Stein.

La informalidad y los amaños en la Liga 1 vuelven a saltar a la palestra. Brandon Palacios contó que Carlos Stein despidió a ocho compañeros por estar vinculados con las apuestas deportivos. Asimismo, el extremo señaló que esto afectó al club, el cual terminó perdiendo la categoría en esta temporada.

“Es un tema delicado porque están diciendo que hay gente metida en las apuestas, son personas que conozco y estimo mucho, yo no creo que estén en esas cosas, pero el presidente dice que tiene pruebas y los separaron por algo. Si las tienen que las muestren, yo no voy a creer absolutamente nada hasta que lo hagan”, inició el jugador de 24 años a las afueras del aeropuerto Jorge Chávez.

El hijo del ‘Chorri’ explicó como sucedió el despido de sus compañeros. “Fue de un momento a otro, viajaron a un partido, regresaron y los separaron. Es algo que no me parece”. Asimismo, señaló que los deportistas esperaron que la directiva les de una razón, pero no hubo respuesta.

Brandon Palacios afirmó que esta polémica afectó a Carlos Stein en la recta final del campeonato peruano. “Se dio el resultado de que descendimos”. Al igual que el elenco de Lambayeque, Universidad San Martín perdió la categoría, mientras que Ayacucho FC jugará la revalidación con Unión Comercio.

Así terminó la tabla de posiciones del Acumulado.

No es la primera vez que ocurre

Los amaños son constantes en el fútbol amateur en el Perú, no obstante, también han calado en la primera división. Este caso de Carlos Stein no es el primero, previamente ocurrió en el 2019 y tuvo como protagonistas a futbolistas de Universidad Técnica de Cajamarca.

Hubo un arreglo en el partido entre UTC y Pirata FC y esto fue detectado por una casa de apuestas, pues se previo al enfrentamiento, se realizó múltiples jugadas con montos grandes y con el mismo resultado, que el ‘gavilán’ comience ganando y después le volteen el marcador.

La empresa de apuestas no quiso realizar el pago al apostador debido a las irregularidades. Lo sorpresivo es que este mismo joven acudió en compañía de Jerlin Quintero y David Díaz, jugadores del conjunto cajamarquino, días después. Obviamente fueron separados de la institución y se le abrió investigación, la cual se desconoce su dictamen.

Jarlín Quintero juega actualmente en Colombia, mientras que David Díaz milita en la segunda división del fútbol peruano.

