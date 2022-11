Cantante folclórica publica video en redes sociales luego de ser golpeada por su pareja

Agreden a cantante en Apurímac (ATV)

Con el rostro hinchado por los golpes, la cantante de Apurímac Analy Sotelo denunció, a través de un video en sus redes sociales, las agresiones de las que, según comentó, era víctima por parte de su pareja Alfredo Jesús Rodríguez Najarro, quien ya tendría antecedentes por maltrato físico.

Llorando y luego de haber sido víctima de un nuevo ataque, Analy Sotelo decidió hacer público el maltrato físico del cual habría sido víctima. Además, en su publicación, aseguró haber realizado la denuncia correspondiente ante las autoridades.

“No voy a hacer un drama de lo que está sucediendo en este momento. Solo quiero hacer justicia (...) Nada más”, dijo a sus seguidores que inmediatamente le mostraron su respaldo.

“Si alguien lo ve, está denunciado aquí en la ciudad de Abancay”, añadió.

Sus fans y otros internautas que recién la conocen aplaudieron su valor y la denuncia que hizo contra Rodríguez Najarro a la Policía de Abancay.

Ya habría antecedentes

La cantante a además dijo que Rodríguez Najarro ya tendría antecedentes por las agresiones y tampoco sería la primera vez que la golpea:

“Me he callado durante mucho tiempo de golpes, insultos y amenazas. Por vergüenza, estaba como muchas mujeres lo estamos, pero esta vez no me voy a quedar callada. ¡Nunca más me voy a quedar callada!”, expresó.

Violencia contra la mujer

Cabe señalar que, desde inicios del año 2022 hasta el 30 de junio, un total de 69.860 mujeres fueron atendidas en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), por diversos tipos de violencia: psicológica (29.874), física (27.224), sexual (12.495) y económica (267).

Del total de reportes en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Lima concentra el 26% de casos. Además, le siguen las regiones de Arequipa, Cusco, Piura, Áncash y La Libertad.

“Estas cifras deben alarmarnos no solo por la cantidad, sino porque encierra varios problemas”, menciona Gloria Montenegro, la extitular del MIMP,

Para empezar, explica que nos debemos cuestionar cuántas personas pagan penas según los delitos cometidos y a la par, agrega que es preocupante que en lugares como el Congreso o EsSalud, entre otros, se pueden presentar agresores sexuales.

Si eres víctima o conoces de algún caso de violencia contra la mujer, puedes acudir a algunos de los 182 Centros de Emergencia Mujer (CEM) que están en todo el país, a fin de que los casos puedan ser atendidos de forma integral y oportuna.

