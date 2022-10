Ministra de la Mujer denuncia que es víctima de agresión y chantaje por parte de su concuñado

La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, denunció que es víctima de agresión y chantaje por parte de su concuñado, luego que se difundiera un video en el que se le observaría golpeando a una persona durante una gresca. A raíz de este hecho, la integrante del Poder Ejecutivo decidió relatar su versión de los hechos.

“He venido a presentar una denuncia porque vengo siendo víctima de chantaje permanente porque yo soy la víctima de agresión en este caso”, declaró a Radio Exitosa. Luego, añadió que todo este problema sucedió cuando, el pasado 1 de octubre, celebraba el cumpleaños de su esposo.

“Estábamos ya al final de la reunión sentados en la sala, tranquilos. Estaba mi suegra, mi esposo, un amigo que no se había ido y yo. De pronto, escuchamos gritos desaforados, golpes y llantos. Era del segundo piso que venía la bulla: era la hermana de mi esposo la que estaba pidiendo ayuda”, agregó.

La titular de la cartera de la Mujer mencionó que subió junto a sus familiares a ver qué pasaba y se encontró con una escena a la cual consideró como “desgarradora”. “Ella estaba arranchando a su pequeña niña de cuatro años con su pareja”, añadió.

Ministerio de la Mujer. | Foto: Defensoría del Pueblo

Dávila agregó que fue agarrar a la menor y llevarla al primer piso para ponerla a buen recaudo, de acuerdo a su versión. “La cargo, le doy agüita, la contengo, porque la niña estaba aterrada, asustada, llorando, no sabía qué pasaba. La abrigo y la pongo a ver televisión. Y como seguía al traqueteo, vuelvo a subir”, comentó.

La ministra mencionó que la situación cambió cuando regresó al lugar y comenzó a ser agredida junto a su suegra y su esposo por parte de su concuñado. Alegó que esta persona parecía estar bajo los efectos de estupefacientes y, además, tiene un rosario de denuncias por diversos delitos como violencia familiar.

“El señor quería volver, empuja a mi esposo y a mi suegra, nos agrede verbalmente, insulta y hace amenazas. Fue terrible la situación. Entonces, le mete una patada a mi esposo en la calle y lo reduce. En ese momento, reacciono y también actuó”, aseveró.

Dávila enfatizó que “ha sido un acto de absoluta de defensa. La agredida he sido yo y mi familia, mi esposo. Yo he tenido la predisposición de no elevar ese tema”.

Ataque político

La ministra de la Mujer reveló que le menciono de este asunto al presidente Pedro Castillo, dándole las explicaciones y las pruebas del caso que corroboran su inocencia.

“He conversado con el presidente, le he explicado, le he mostrado todas las pruebas, y el presidente me ha dicho que salga y lo explique. Y yo estoy saliendo a explicar y dar la cara, porque no quiero que esto se distorsione”, precisó.

Dávila descartó renunciar al cargo y cree que esto será usado en su contra para afectarla. “No voy a renunciar porque sería aceptar que yo he agredido porque estoy loca o cualquier cosa que quieran distorsionar. No lo he agredido, me he defendido y he defendido a mi esposo”, zanjó.

