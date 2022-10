Migraciones sí atenderá hoy y mañana a usuarios que necesitan tramitar pasaporte

Pasaporte peruano. Foto: Migraciones

Ante la ola de reclamos, protestas en los exteriores de la oficina central de Breña y la visita del primer ministro, Aníbal Torres, Migraciones dejó sin efecto el comunicado que anunciaba que sus oficinas a nivel nacional no atenderán los días lunes 31 de octubre y martes 1 de noviembre por el mantenimiento de su sistema.

Migraciones, a través de sus plataformas en redes sociales había informado que “si viajas entre el 31 y el 2 de noviembre y necesitas tu pasaporte de urgencia, acércate a la sede central en Breña, donde estamos atendiendo de manera ininterrumpida hasta las 5 de la tarde del domingo 30 de octubre”, ya que los dos días posteriores se dejará de emitir el documento viajero por el “mantenimiento general del sistema, se suspenderá el servicio de emisión de pasaportes el lunes 31 de octubre y martes 1 de noviembre, a nivel nacional”.

Esta noticia no fue del agrado de los usuarios, ya que muchos, incluso no tenían ni cita para poder tramitar pasaporte y se encontraban en provincia, por lo que reclamaron que deben dar oportunidad a aquellas personas que iban a viajar en esos dos días de suspensión.

El anuncio de la suspensión de Migraciones se dio justo en el feriado largo, lo que provocó el reclamo de los usuarios. “Qué pesadilla es su ineptitud. Mantenimiento = feriado largo”, dijo una usuaria.

“El servidor está caído, he intentado de sacar una cita para mis padres para que renueven sus pasaportes. ¿Cuándo va a estar activo el servicio de citas?”, dijo otra persona a la que se le respondió que la página para citas recién podrá estar activa el martes 1 de noviembre desde las 8:00 p.m.

“Escribí durante la semana consultando por mi vuelo que sale el 1 de novoembre a la 1:00 a.m., nunca me dieron otra alternativa diferente a ir al aeropuerto desde la 1 a.m. del lunes 31.. ahora salen con ésto? Por qué no se puede habilitar una semana previo al vuelo?”, reclamó otro de los miles de afectados por esta medida.

Aníbal Torres en Migraciones

Al igual que hace unos meses cuando se dio la caída masiva del sistema de pasaportes y se agotaron los documentos de viaje en el aeropuerto Jorge Chávez y su sede Breña, el premier Aníbal Torres llegó sorpresivamente a ambas sedes y habría dado la orden que se suspenda el mantenimiento del sistema y se renude el servicio de emisión de los pasaportes.

Es así que el jefe zonal de Migraciones sostuvo a ante la prensa que todas las personas que tienen citas programadas y aquellas personas que necesiten tramitar el documento podrán acercarse a la sede central en la sede de Breña y del Aeropuerto.

Aclaró que solo esas dos sedes en Lima atenderán a los usuarios, las demás oficinas a nivel nacional se mantendrán cerradas.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, pidió a Migraciones “informar de forma clara a ciudadanía, por todos los medios disponibles, sobre días, horas y lugares para tramitar el pasaporte. Los actuales problemas de quienes han ido a sus sedes indican que la información no habría sido suficientemente difundida”.

Solicitamos a @MigracionesPe informar de forma clara a ciudadanía, por todos los medios disponibles, sobre días, horas y lugares para tramitar el pasaporte. Los actuales problemas de quienes han ido a sus sedes indican que la información no habría sido suficientemente difundida. pic.twitter.com/nWFVzjN2Vy — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) October 31, 2022

