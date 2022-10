Estafadora de las entradas de Daddy Yankee ahora dice que trabajará ilegalmente en Europa: “Limpiaré carros y baños”

Estafadora de las entradas de Daddy Yankee ahora dice que trabajará ilegalmente en Europa

Pamela Cabanillas, la joven de 18 años sindicada de ser la cabecilla de la banda delictiva los “Q.R. de las estafas” sigue generando polémica luego de asegurar que se entregó a las autoridades europeas, pero que tuvo que ser liberada porque no había una captura de la Interpol en su contra.

Desde la clandestinidad, Pamela ahora asegura que se pondrá a trabajar de manera ilegal en España, ya que asegura que ya no tiene dinero y necesita financiar sus gastos e incluso hizo una reflexión y no dejó de expresar que quiere “ponerse a derecho”.

“Ha sido un viaje para ponerme a derecho, subsanar mis errores, poder trabajar y tratar de saldar de a poco a las personas que he daño. Trabajar en lo que sea: limpiando carros o limpiando baños. En lo que se pueda trabajar”, señaló en conversación con Panorama.

Pamela Cabanillas, la presunta estafadora de los conciertos

“No sería la una persona que trabaje de ilegal”

Durante la entrevista que brindó al programa dominical, la mujer que ha sido denunciada por estafar con más de 7 mil entradas para el concierto de Daddy Yankee, mencionó que no es la única persona que trabajaría de ilegal en un país extranjero.

“No sería la única peruana que trabaje sin papeles”, agregó sin temor.

Además, agregó que existen cerca de 300 personas que no podrán ingresar al concierto de Bad Bunny este 13 de noviembre porque las entradas son falsificadas.

“He tratado de ponerme en su lugar (de las víctimas) y no me imagino el mal momento que están pasando, que ellos me vean sonriendo. No estoy así. Una persona puede mostrar que está feliz, pero por dentro se siente mal y ríen para olvidar el dolor”.

¿Por qué dejaron en libertad a Pamela Cabanillas?

Pamela Cabanillas Sánchez dijo que en España las autoridades le informaron que solo cuenta con una alerta azul en Interpol y que en ese caso se requiere que solo informe de su paradero.

“No me aceptaron las autoridades europeas, me dijeron que no tengo una orden de captura, que solamente tengo una alerta azul para saber mi ubicación. Me llevaron, me tomaron una foto, me hicieron grabar un video, me tomaron huellas dactilares, preguntaron dónde vivía. Al rato me dijeron que no tengo ninguna orden de captura y me botaron de la dependencia policial”, agregó.

“No estaba mi nombre dentro de los más buscados. Me dijeron que no había nada contra mí, después a los dos días me acerco al consulado peruano y también me dijeron que solamente es una alerta azul, que querían saber mi ubicación, me pidieron mi número telefónico, se los brindé y de ahí también me soltaron”, manifestó.

Pamela Cabanillas promociona evento en Italia y se burla asegurando que esta vez no serán estafados

Pide pago por entrevista

En el reportaje emitido por Domingo al Día, también aseguró que Pamela Cabanillas viviría en la calle, según una conversación por WhatsApp. En esta conversación, la joven le pide “ayuda” a la periodista a cambio de sus declaraciones. “Estoy durmiendo en la calle y no sé si por esta entrevista pudieran ayudarme”, escribió.

Sin embargo, en sus redes sociales muestra la vida cara que algún día soñó, pero esto con la plata que robó a miles de seguidores. E incluso promociona un evento en Italia burlándose de las personas que estafó en Perú.

