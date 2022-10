Madre de niña que cayó de cuarto piso denuncia que Saco Oliveros ignoró bullying: “Es un milagro que mi hija esté viva”

Yaharia Puente Arnao, madre de la niña de 12 años que cayó del cuarto piso del colegio Saco Oliveros, rompió en llanto al revelar el estado de salud de la pequeña y denunció que la institución educativa no brinda acompañamiento ni comunicación directa en este caso de bullying.

“Lo que me han dicho todos los médicos desde ayer (25 de octubre) es que es un milagro que mi hija esté lúcida. Cuando ella sufrió la caída y me dieron la noticia, yo me imagine lo peor, pensé que estaba muerta. Gracias a Dios, está estable, pero está luchando por su vida, es una situación muy grave”, dijo el viernes a ATV Noticias.

Puente señaló que ella ni su esposo, Jaime Carbajal, tenían conocimiento de que su hija era víctima de acoso escolar.

“Nunca dijo ‘no quiero ir al colegio porque me pasa esto (bullying)’, solo nos decía que no quería ir. Nunca pensé que era por cuestiones de acoso escolar. Recién nos hemos enterado ahora que le hacían comentarios acerca de su contextura, estatura y cabello. En un momento, ella le contó a su amiga que ya no podía más”, señaló.

También, refirió que una profesora conocía de este problema, pero no reportó lo sucedido ni tomó acciones al respecto para ayudar a su hija. Al enterarse del caso, apenas le dijo: “A ese que te está haciendo ‘bullying’ le debe estar yendo mal, como si estuviera aceptando ese tipo de acciones”, señaló.

La madre expresó que, hasta el momento, ningún representante del colegio se ha comunicado directamente con ella y que, desde un inicio, la institución educativa no se hizo responsable de los gastos médicos.

“El colegio no nos ha brindado los registros de las cámaras de seguridad para poder constatar realmente qué fue lo que pasó”, agregó. Además, refirió que el día del accidente su hija no ingresó a la institución educativa por dos horas y nadie se percató ni les avisó sobre ello.

“A ella la lleva una movilidad. El 25 de octubre la deja en el colegio, sin embargo, mi hija no ingresa. Después de dos horas, recién va a clases y luego sube al cuarto piso. No sé por qué nadie nos avisó que ella no había ingresado en el horario regular y tampoco por qué permitieron que subiera a ese nivel”, expresó.

Posibles sanciones

Luis Alberto Quintanilla, titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), señaló que “habrá sanciones ejemplares” en el caso de que se encuentren responsabilidades por parte del colegio Saco Oliveros.

En ese sentido, el director de la DRELM detalló que para determinar las razones que motivaron la caída de la estudiante, que actualmente está hospitalizada, un equipo que involucra a abogados, arquitectos, educadores y psicólogos, está recopilando información del personal administrativo, docente y de los mismos estudiantes del centro educativo.

En conversación con agencia Andina, Quintanilla recalcó que, mediante un proceso administrativo, se está investigando a los posibles responsables y también si se llevaron a cabo los protocolos correspondientes en casos de bullying. Además, el informe con la información recabada estaría listo en 15 días aproximadamente.

Saco Oliveros acumula cuatro multas

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que la Asociación Educativa Saco Oliveros fue sancionada, anteriormente, con cuatro multas, equivalentes a 6.5 UIT, por casos de violencia escolar.

Indecopi indicó que las sanciones fueron impuestas por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, tras confirmarse que, en un caso de violencia contra un escolar de seis años en el 2019, la asociación educativa no tomó las medidas necesarias ni trasladó al menor a un centro de salud, pese a que sufrió una caída que lesionó su cabeza.

Según constató dicha sala, el personal del colegio permitió que ese menor de edad sufriera un corte en la pierna dentro del aula de clases y bajo la supervisión de la profesora, que se encontraba revisando las tareas. Además, no adoptó las medidas pertinentes ante el hostigamiento que sufría el menor por parte de sus compañeros de clase.

