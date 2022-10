La estafa del huevo en Perú: Tiene 24 años y se aprovechó de ser hija de pastor evangélico para apoderarse de USD 40mil

Keren Bocanegra, estafadora de los huevos en Perú que se apoderó de más de 40 mil dólares de incautos

Keren Areli Bocanegra Bustamante aparentaba ser una joven tranquila y emprendedora. Hija de un pastor evangélico y una familia dedicada a la religión y a la labor benéfica en favor de los más necesitados, dejó de lado sus creencias religiosas para estafar a más de 30 personas con el negocio millonario de la venta de huevos al por mayor. La joven de solo 24 años utilizó la cercanía de sus familiares para entablar relación con sus víctimas y ‘enamorarlos’ con las jugosas ganancias que tendrían a cambio de ayudarla con su ‘emprendimiento’.

Las víctimas le depositaron desde 200 hasta 5 mil soles (USD 1,500) pensando que, en medio de la crisis que vive el Perú, es una buena oportunidad para invertir en un negocio que a vistas era ‘redondo’.

“Ella se hace pasar como una niña inocente, finge llanto, manipula mentalmente a todas las personas que la rodean. Le cobras y el cuento que da ella es que invierte en su negocio fantasma de huevo y embutidos y que lava huevos, pero todo es mentira”, cuenta una de las jóvenes afectadas por esta mujer.

Estafadora del huevo en Perú se apoderó de 40 mil dólares de sus víctimas

Te puede interesar: Keren Bocanegra, la ‘estafadora de los huevos’, engañó a más de 30 personas y se apoderó de S/150 mil

“Nunca entrega la ganancia. En mi caso me pidió prestado para pagar a su personal fantasma que trabaja con ella y para, supuestamente, su hija que estuvo mal. Solo Dios sabe si eso es verdad o también lo habrá hecho para agarrarme por el lado sentimental. Le presté dinero, porque la consideraba mi amiga, confíe en su palabra”, dijo otra de las afectadas que la denunció publicamente en los medios de comunicación.

En Facebook hay innumerables posts de estafados por Keren Bocanegra, cuya familia luego de enterarse del engaño masivo la corrieron de su hogar y desde ese momento el paradero de la joven de 24 años es desconocido.

Modus operandi

De acuerdo a las denuncias ante la Policía Nacional del Perú, Keren Bocanegra se contactó con decenas de personas, entre amigos, conocidos del colegio donde estudió, personas de la comunidad evangélica y otros jóvenes que fueron contactados gracias a sus víctimas.

Con todos se comportaba muy amable y presta a ayudar en lo que cada uno necesite. Así, una vez que se ganaba la confianza, los invitaba a cenar o almorzar para contarles del ‘negocio de su vida’. Les decía que con una inversión mínima de mil soles, en poco tiempo podrían tener el retorno de su dinero más una ganancia de hasta el 200%.

El poder de convencimiento tuvo sus frutos y poco a poco decenas de personas le fueron depositando miles de soles y ella a cambio les mostraba fotos, videos de lugares donde aparentemente se encontraba despachando grandes cantidades de huevo a varios puntos de Lima. Las imágenes de cientos de jabas convencían a las víctimas y ellas les enviaba mensajes de los fajos de billetes de las ganancias. El presunto negocio marchaba de ‘viento en popa’, pero nada de eso ocurrió.

Estafadora de los huevos prometió ganancias de hasta 8 mil soles a sus amigos de iglesia evangélica | ATV Noticias

Los incautos realizaban un primer depósito de 500 soles, otro también de la misma cantidad, además de transferencias de S/1500 y entregarle personalmente S/1700 en efectivo. “Si inviertes cuatro mil soles, tu ganancia va a ser de 8 mil (2,200 dólares)”, era el speech que les decía a todas sus víctimas.

“Ella ha estafado a esposa de pastores y a hermanos que mantienen su distancia, porque ella tiene relación con personas de dudosa reputación y peligrosa”, dijo uno de los agraviados.

Falso perdón a su familia

“Yo no sé porqué me convertí en un monstruo y en una delincuente”, se le escucha decir en un mensaje de voz que le envió a su padre, pero una de sus examigas comentó que Keren siempre fingía estar mal para no responder por sus actos. “Es manipuladora y quiere meterte al mundo en el que ella se mueve y gastaba hasta mil soles en una salida”.

Keren Bocanegra se gastaba parte del dinero de sus víctimas en ropa de marca, zapatillas, perfumes caros y lujos, pero cuando los estafados empezaron a reclamarle sus ‘ganancias’ o la devolución de su dinero, la mujer de 24 años se justificaba y pedía tiempo, porque su hija estaba muy enferma.

“El dinero se te va a pagar, solamente que se están demorando en pagar. En estos días pagan y se soluciona todo”, decía Bocanegra Bustamante.

Ola de estafas en Perú

Keren Bocanegra, al igual que Pamela Cabanillas, son dos mujeres que a su corta edad decidieron ir por el camino de la delincuencia y estafar a decenas de personas.

En el caso de Pamela Cabanillas, ella es sindicada como cabecilla de la banda criminal ‘Los QR de la estafa’ y se encuentra actualmente en Italia, desde donde se burla de las más de 7 mil víctimas, quienes le compraron estafas falsas al concierto de Daddy Yankee.

SEGUIR LEYENDO

Estafadora de los huevos prometió ganancias de hasta 8 mil soles a amigos de iglesia evangélica