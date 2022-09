Dirigente de Cantolao calificó a Bryan Reyna como un chico de “principios y valores” al aclarar su salida de España

Gisella Mandriotti, presidenta del 'Delfín', explicó ese tema y el seguimiento de Juan Reynoso. (Video: Willax Deportes)

El nombre de Bryan Reyna ha sonado con mucha fuerza a raíz de su notable participación con la selección peruana en el último amistoso ante El Salvador en Estados Unidos. Y es que anotó un gol en su primer partido con la ‘bicolor’. Sin embargo, para llegar a ese momento, tuvo que pasar por otros no tan buenos, como una polémica salida del Mallorca de España. En ese sentido, Gisella Mandriotti, presidenta de la Academia Cantolao, aclaró sobre este tema y sobre su personalidad.

Antes que todo, es importante mencionar que el atacante regresó al Perú el 2020 luego de que fuera detenido por la policía española debido al incumplimiento de la cuarenta obligatoria en cierto horario cuando jugaba en el conjunto ‘mallorquín’. A raíz de ello, el club tomó la decisión de rescindirle el contrato.

“Fue en temporada de la pandemia y había toque de queda. Como es un chico joven, tiene todo el derecho de divertirse, pero no divertirse de juerga, alcohol y mujeres. No. Sanamente, lo único que hizo fue es ir con un amigo a jugar Play Station. Lo que juegan los niños hoy en día para divertirse y entretenerse. Lamentablemente, se le pasó la hora del toque de queda y ahí los agarraron. No fue nada del otro mundo, no se fue de discoteca, a tomar ni con mujeres”, comentó la dirigente en una entrevista para Willax Deportes.

Del mismo modo, aseguró que conoce al joven futbolista y lo considera una persona con principios y valores. “Yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero conozco a Bryan, al igual que su familia. Sabemos que es una persona que tiene sus valores y principios muy marcados. Es tranquilo, introvertido, disciplinado”, dijo.

Evidentemente, unas cuestión que saltó era si, con esta oportunidad que tuvo con la ‘blanquirroja’, volvería a estar metido en un lío extradeportivo, algo que Gisella no cree que pueda ocurrir. “Ahora que ha alcanzado su sueño que es pertenecer a la selección peruana, no creo que en un descuido arruine todo lo que ha ganado”, dijo.

Cuando Bryan Reyna fue abrazado por sus compañeros de la selección tras anotar su gol ante El Salvador. (FPF)

En el mismo año que regresó al conjunto del Callao, fue detenido junto a Yuriel Celi por una presunta posesión de armas de fuego y drogas. De hecho, pasaron algunos días en la comisaría, aunque luego fueron liberados. Este caso también manchó su carrera, pero ahora tiene una nueva ocasión para reivindicarse y enfocarse exclusivamente en el fútbol.

Seguimiento de Juan Reynoso

Para que haya llegado esa chance con el ‘equipo de todos’, Mandriotti confesó que el ‘Cabezón’ siempre lo tuvo en la mira, tanto en los entrenamientos del ‘Delfín’, como en los partidos de la Liga 1. “Juan Reynoso habló muy bien de él. Desde el momento que lo fue a ver en un partido que tuvimos con Cantolao en la Liga 1, nos hizo muy buenos comentarios de Reyna. Obviamente, no se dejó llevar por la primera impresión. Hubo un seguimiento por parte de su comando técnico. Siempre iba a los entrenamientos a verlo y al final se ganó su convocatoria”, sostuvo.

Clubes interesados desde menores

Finalmente, Gisella Mandriotti reveló que el extremo nacional, antes de su fichaje por el Mallorca, tuvo la opción de irse a Lanús de Argentina, donde incluso llegó a pasar algunas pruebas. Sin embargo, decidió irse a España. “Se fue con 17 años siendo menor de edad. Con la ilusión de ir a un equipo extranjero. Mi papá, que era presidente de Cantolao en ese momento, vio conveniente enviar a toda la familia a España para que lo acompañen. Y si bien ahora Bryan vino a jugar por Cantolao, su familia se quedó allá”, contó.

El extremo peruano tuvo dos ofertas cuando tenía 17 años y Gisella Mandriotti, presidenta de Cantolao, contó esta anécdota. (Video: Willax Deportes)

SEGUIR LEYENDO