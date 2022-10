‘Asesino de la maleta’ habría fugado a Colombia tras confesar crimen en Montañita

Asesino de peruana en Montañita habría escapado a Colombia. Video: Latina

Esta semana se conoció un nuevo caso de feminicidio que conmocionó al Perú y Ecuador. Sandra Villena Manrique (32) fue asesinada por su pareja Vicente Palomino Rosales (25) luego de una fuerte discusión al interior de la habitación de un hotel ubicado en la localidad ecuatoriana de Montañita, a donde viajaron días antes.

A la fecha, no se tiene conocimiento de la ubicación exacta de Palomino Rosales, y de acuerdo a las investigaciones de la Policía de Ecuador, el confesor autor del crimen habría fugado a Colombia, luego de ser visto el pasado 23 de octubre abordando un bus con destino a Guayaquil y posteriormente a Tulcán, una ciudad fronteriza con Colombia.

Cronología del macabro crimen

Sandra Villena y Vicente Palomino partieron de Piura con destino a Montañitas el pasado 19 de octubre para pasar unos días de vacaciones. Unos días después, el 23 de octubre, la madre de Vicente acudió a la Divincri de Piura para poner en conocimiento de las autoridades que su hijo le confesó que mató a Sandra en medio de una discusión.

La Policía cercó la zona donde se ubica el hostal donde se encontró el cuerpo de Sandra Villena. (El Universo)

De acuerdo a la declaración de la progenitora de Vicente, le habría confesado que, tras una fuerte pelea, ahorcó a Sandra hasta quitarle la vida. Asimismo, le manifestó que se suicidaría, pero primero acudiría a una iglesia para confesarse.

Las autoridades peruanas alertaron a Ecuador, pero hasta el 24 de octubre manifestaron no tener reporte alguno sobre un caso de esas características.

Las cámaras de seguridad del hotel Selina, captaron a Vicente el 22 de octubre, retirándose del establecimiento con una mochila y pagando dos días por adelantado. En la habitación 1204 dejo el cuerpo sin vida de Sandra, envuelto en una frazada y lo colocó dentro de una maleta.

Fue recién hasta el 26 de octubre, que la Policía de Ecuador recibió una alerta por parte del hotel, que informó que olores fétidos emanaban de una de las habitaciones. Los policías de la localidad se apersonaron al establecimiento para iniciar con las investigaciones y encontraron el cuerpo de Sandra en estado de putrefacción.

Los agentes de criminalística levantaron indicios en la habitación donde se encontró el cuerpo de la mujer. (Joffre Lino/ Extra)

La familia de la víctima viajó hasta Montañitas a fin de acelerar los trámites para repatriar sus restos.

“Mi enana bella ya no está acá, mi mejor amiga partió y todo por culpa de un hijo de p... frustrado. Yo tengo la convicción de los códigos que son lo más importante y que la familia nunca muere. Así que, desde acá, la mejor universidad del mundo, te tengo presente, a hacer las cosas bien nomás”, escribió su hermano menor en Facebook.

PNP sigue buscando al asesino de peruana en Ecuador. Video: Latina

Víctima de violencia

La joven no solo fue víctima de violencia por su última pareja, quien terminó acabando con su vida, sino además por parte de su expareja Diego Alexander Vega Espinoza (30). La Policía ecuatoriana lo sindicó como el principal sospechoso del asesinato de la joven. Vega Espinoza rechazó las acusaciones y manifestó no haber salido del país ni estar involucrado en el crimen. Aseguró que no tenía comunicaciones con la joven desde hace más de un año.

Vega Espinoza tiene denuncias en su contra por violencia de género, una de ellas interpuesta por la joven asesinada en Montañitas.

Cabe señalar que Vicente Palomino, el feminicida confeso de Sandra Villena, tiene denuncias por violencia. El 17 de diciembre del 2018, su expareja lo denunció por violencia física y psicológica. Seis meses después, el 16 de junio del 2019, volvió a recaer en el mismo delito.

