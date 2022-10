La Voz Kids: Maricarmen Marín rompe en llanto cuando Eva Ayllón le canta tema que le recuerda a su madre. (Latina TV)

La nueva temporada del programa ‘La Voz Kids’ muestra el talento de cada niño que sueña con ser cantante, pero también trae momentos emotivos como los que vivió Maricarmen Marín al escuchar cantar a Eva Ayllón un tema que le hizo recordar a su madre.

La cantante criolla quiso darle un regalo de cumpleaños a la intérprete de ‘Por qué te fuiste’ y decidió cantarle la canción ‘Cabellos Blancos’ en pleno programa. No sin antes advertirle a Maricarmen que no llore; sin embargo, sucedió todo lo contrario.

“Hoy estamos celebrando el cumpleaños de una compañera de trabajo, maravillosa y hermosa. Quiero regalarle algo, pero prométeme que no vamos a llorar, no vamos a llorar”, comenzó diciendo la entrenadora.

El vals trajo muchos recuerdos a la cantante de cumbia, en especial el de su madre que partió hace algunos años. Ella no pudo evitar quebrarse, llorar y recordar a su mamá.

“Me dice no vale llorar, la niña que cantó esta canción también hizo que tenga un nudo en la garganta. Te agradezco porque en este día tan especial, sentí como si mi mamá me abrazó, gracias”, fueron las palabras de la ‘Dulce Princesita’.

La interpretación de la exponente de música peruana no solo conmovió a Maricarmen Marín, sino también a los otros entrenadores Ezio Oliva y Víctor Muñoz, quienes se secaron las lágrimas que tenían en el rostro.

Te puede interesar: Ezio Oliva: de concursante de ‘Super Star’ a entrenador de ‘La Voz Kids

Maricarmen Marín rompe en llanto cuando Eva Ayllón le canta tema que le recuerda a su madre. Latina TV.

Presentación de Valentina Acosta

Minutos antes, una pequeña niña llamada Valentina Acosta, de 9 años, se presentó con el mismo tema a las audiciones a ciegas y dejó encantados a todos los jurados con su destacada voz.

Mientas la niña cantaba, la cantante de cumbia tenía un nudo en la garganta, evitaba quebrarse pero no pudo porque el recuerdo de su mamita llegaba a su mente.

“No me imagine voltear y verte tan pequeña, me ha emocionado mucho. Además con esa canción tan emotiva. Esa canción mueve fibras y tú lo has interpretado de una forma que a mí me tocó. No tengo hace mucho tiempo a mi mamá, ahora soy mamá y puedo decirte que es una de las experiencias más lindas y bonitas”, comentó la artista.

Valentina Acosta en La Voz Kids.

Además destacó el talento de la pequeña participante. “Eres tremendo talento y tienes un futuro maravilloso para brillar”.

Te puede interesar: La Voz Kids: Revive todo lo que sucedió en el estreno de la competencia de canto para niños

Eva Ayllón reveló que para ella también le fue difícil grabar este tema porque hace poco tiempo perdió a su madre. “Te felicito por la interpretación y el color de voz que tienes, te doy las gracias por ser tan valiente a tan corta edad y estar en este escenario”, afirmó Ayllón.

A pesar de que todos los entrenadores apostaron por su voz, la concursante Valentina escogió como su entrenadora a la maestra Eva Ayllón y pasó al siguiente del concurso ‘La Voz kids’.

¿En qué canal puedo ver ‘La Voz Kids’?

La Voz Kids se transmite a través de Latina Televisión.

DirecTV: Canal 192 (SD/HD) Canal 1192 (HD)

Movistar TV: Canal 102 (SD) Canal 702 (HD)

Claro TV/ Canal 2

Best Cable: Canal 2

¿Cómo ver ‘La Voz Kids’ en digital?

Puedes ver La Voz Kids a través de Latina Play descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene costo alguno desde tu tablet o tu celular. También puedes acceder a la señal en vivo por medio de Internet AQUÍ.

SEGUIR LEYENDO