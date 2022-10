Juan Reynoso sobre su fallido intento por visitar al club Alianza Lima: “Hemos hablado e intentado ir”

Juan Reynoso sobre su fallido intento por visitar el club Alianza Lima: “Hemos hablado e intentado ir”

El técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, visitó a diferentes clubes de la Liga 1 tras su nombramiento como DT de la ‘blanquirroja’, pero no ha sido posible en el caso de Alianza Lima.

El estratega de la ‘bicolor’ dio a conocer su postura respecto a su ausencia en las instalaciones del club ‘blanquiazul’ y fue cauto al reconocer que realizó las gestiones para lograr el objetivo.

“Hemos hablado, hemos intentado ir, pero bueno, ese tema no aplica que lo mencione en este momento, seguro terminada la conferencia trascenderá lo que ha pasado. Hoy estamos hablando de los jugadores convocados, pero la intención del cuerpo técnico siempre fue ir a visitarlos presencialmente, ver entrenamientos. El grueso del cuerpo técnico ya fue a ver un partido en Matute. Lo hemos visto de visita en algún momento en Huancayo con parte del cuerpo técnico”, explicó Juan Reynoso en conferencia de prensa.

El ‘Cabezón’ fue consultado sobre el particular mientras compareció ante los periodistas luego de dar a conocer la lista de convocados de la selección peruana para el próximo microciclo con miras a los amistosos ante Paraguay y Bolivia de noviembre próximo.

En ese sentido, Reynoso cerró su respuesta poniendo énfasis a la convocatoria con una descripción de su parecer tras la fallida visita al club Alianza Lima.

“Lo otro, a esta edad lo quiero tomar como parte del folklore. Me interesa hablar de los convocados y de la fecha en sí, en vez de temas que realmente creo que no suman”, concluyó.

La selección peruana afrontará dos amistosos ante Paraguay y Bolivia

Amistosos de Perú

La selección peruana iniciará su preparación para los amistosos internacionales el próximo miércoles 2 de noviembre en las instalaciones de la Videna.

El siguiente 13 de noviembre se dará a conocer la lista definitiva de los futbolistas que serán parte de la convocatoria para los amistosos.

Reynoso explicó que debido a que la fecha FIFA les corresponde a las selecciones que clasificaron al Mundial Qatar 2022, y no a Perú, la convocatoria inicial podría sufrir la ausencia de algunos jugadores habituales y otras modificaciones previo a los duelos amistosos.

Piero Quispe y Bryan Reyna

Juan Reynoso ratificó su confianza sobre Piero Quispe y Bryan Reyna y los incluyó por segunda vez en la convocatoria de la selección peruana.

“Mentiría si digo que hablamos bastante, pero nos hemos cruzado en alguno de estos viajes y en la visita de los clubes. Me da gusto porque a los dos los veo muy sólidos de la cabeza, muy maduros. Lo poco que le hemos pedido en el selectivo y después en el viaje lo han ido ratificando y consolidando. Y eso hace que tengan una nueva chance en selección. No es fácil integrarse con la absoluta y ellos lo han hecho con naturalidad, en su regreso han seguido siendo importantes en sus clubes. Piero con gol y Bryan con más de un gol en estas semanas post fecha FIFA. Buscamos que una golondrina no haga un verano. Hay que ser perseverantes, tienen que tener continuidad y crecimiento. Si no el universo de la selección les va a quedar lejos, si creen que por un partido ya está resuelto el tema”, afirmó Reynoso.

Lista de convocados de Perú

Arqueros: Pedro Gallese, José Carvallo y Ángel Zamudio.

Defensas: Miguel Trauco, Luis Abram, Roberto Villamarín, Alonso Yovera, Carlos Ascues, Franco Medina, Renzo Garcés y Piero Guzmán.

Mediocampistas: Wilder Cartagena, Pedro Aquino, Bryan Reyna, Christian Cueva, Andy Polar, Christofer Gonzáles, Sergio Peña, Jostin Alarcón, Piero Quispe, Yordy Reyna, Yuriel Celi, Leonardo Villar y José Rivera.

Delanteros: Alexander Succar, Alex Valera, Matías Succar y Adrián Ugarriza.

