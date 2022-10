John Kelvin: liberación sienta un precedente negativo en la lucha contra la violencia hacia la mujer

Dalia Durán y John Kelvin.

Las cifras de la violencia contra la mujer en Perú son preocupantes. Desde que inició el año hasta el mes de agosto, los Centros de Emergencia Mujer de Lima Metropolitana han recibido un total de 23 mil 971 denuncias de violencia contra la mujer. Cifra que va en aumento: en los tres últimos años, la capital ha registrado más de 59 mil casos de violencia contra la mujer. Estas denuncias comprenden violencia psicológica, física y sexual.

Asimismo, entre enero y julio del 2022, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer (MIMP) han atendido un total de 92 mil 982 casos de violencia.

A la precaria justicia que obtienen las mujeres en un sistema que sigue siendo bastante machista, se le suma un hecho preocupante: la liberación de los abusadores, pese a las pruebas. Es precisamente lo que sucederá con el cantante John Kelvin, quien agredió a su pareja Dalia Durán. El Poder Judicial ordenó su excarcelación el último viernes 21 de octubre, luego de que su defensa presentó un recurso de apelación.

Como se recuerda, Jonathan Sarmiento fue acusado por los delitos de violencia física y agresión sexual en contra de su expareja Dalia Durán. El cantante se encuentra recluido desde el 11 de julio del 2021 en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho.

El pasado 30 de mayo fue sentenciado por el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima a 21 años de prisión efectiva en su contra. Un año por lesiones físicas y 20 años por violación sexual en contra la madre de sus hijos.

El fiscal Reynaldo Elías Cantafio junto todas las pruebas y sustentó la culpabilidad del exchico reality consiguiendo; además, la suma de S/ 10 mil como reparación civil.

Sin embargo, Dalia Durán se retractó y negó haber sido forzada a tener intimidad por su esposo. Esto ayudó a que los abogados del exintegrante del ‘Grupo 5′ presenten un Hábeas Corpus para que se le recorten la condena a Kelvin.

Por qué se retractó

Dalia Durán explicó en el programa de ‘Amor y Fuego’ los motivos que tuvo para cambiar su versión en su denuncia de abuso sexual en contra del padre de sus hijos.

Como se recuerda, la cubana aseguró en el programa de Magaly Medina, que había sido agredida sexualmente por el cantante salsero, pero luego se retractó. Ella señaló que lo hizo por sus pequeños.

“Lo hice por pena porque pensé en mis hijos”, indicó, pero también en otra entrevista para ‘América Hoy’ comentó que mintió porque la familia Sarmiento Llanto le prometió velar por ella y sus cinco menores.

Se ratifica en su versión

Dalia Durán se comunicó con ‘Amor y Fuego’ en plena transmisión en vivo para reiterar que sí fue violada por el padre de sus primogénitos.

“Jonathan Sarmiento me obligó a tener intimidad ese día. Yo lo reitero y lo rectifico mil veces. Me rectifiqué en algún momento en cámara Gessell por la situación psicológica que estaba pasando, por la presión que tenía por parte de la familia de él y por las llamadas de John llorando”, dijo la exintegrante de ‘El Gran Show’.

Asimismo, Durán considera que el cantante de cumbia no está listo para reinsertarse en la sociedad, pues indicó que una persona no puede cambiar su forma de ser en un año. Incluso, aseguró que él sigue siendo el mismo ‘manipulador’ y ‘narcisista’.

“Ese hombre no ha cambiado. Sigue siendo el mismo narcisista, mitómana y manipulador de toda la vida (...) John no está preparado para reintegrarse a la sociedad porque es una persona que en un año no va a cambiar”, agregó.

