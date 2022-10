Wilder Cartagena declaró acerca de su futuro y la posibilidad de fichar por Alianza Lima

El volante nacional se pronunció acerca de la chance de continuar en Orlando City y también del seguimiento al club 'blanquiazul'. (Video: Willax Deportes)

Wilder Cartagena es uno de los jugadores peruanos que se desempeñan en el extranjero. Con idas y venidas al balompié nacional, su carrera ha tenido mayor presencia afuera, con destinos como Argentina, Portugal, México y Emiratos Árabes Unidos. El último ha sido su estadía en los Estados Unidos, defendiendo la camiseta del Orlando City de la MLS. En ese sentido, el futbolista se refirió a su futuro en dicho equipo, tomando en cuenta que su contrato culmina a fin de año y podría extenderse por una temporada adicional.

Antes que todo, es importante mencionar que el volante firmó por el cuadro de Florida a inicios de agosto de este año con la consigna de cambiar de rumbo luego de su paso por Al-Ittihad Kalba de la liga emiratí. De hecho, se unió al elenco que también defiende otro peruano como Pedro Gallese en calidad de cedido por lo que queda de la temporada, aunque con la posibilidad de extender su estadía si el club estadounidense así lo desea.

“El cambio me vino de la mejor manera. Pude conseguir un objetivo importante que era campeonar (US Open Cup 2022). Luego nos quedamos en Play-offs, pero estoy muy contento”, comentó el mediocampista en entrevista para Willax Deportes.

De la misma manera, confesó que espera seguir en el cuadro de los ‘Leones’, al que se encuentra acondicionado en su totalidad. “El otro año espero seguir allá y continuar mi camino de la mejor manera, ya estoy adaptado al 100%”, dijo.

Ahora, estas declaraciones llegan en un momento en el que su nombre empezó a sonar como una opción para reforzar el centro del campo de Alianza Lima con miras a afrontar la Liga 1 2023 y la Copa Libertadores. No obstante, en los planes de ‘Carta’ aún no están el poder regresar al Perú. “Ahora no es el momento de regresar a Alianza, no descarto nada, por ahora quisiera continuar mi carrera en el extranjero”, sostuvo.

Temporada de Wilder Cartagena en Orlando City

Y es que Wilder Cartagena ha podido disputar nueve encuentros con el Orlando City, en los que recibió dos tarjetas amarillas. En un principio, el técnico Óscar Pareja empezó por mandarlo al banco de suplentes, pero luego alternó su medular. Entre Mauricio Pereyra, Junior Urso, César Araújo y el exjugador de Alianza Lima competían por dos puestos en la volante, aunque los dos primeros tenían la prioridad por ser los capitanes del equipo.

De todos modos, Wilder ha dado pelea por un hueco en el once titular y ha podido responder. En ese sentido, cuando no fue tomado en cuenta, optó por jugar en el filial del Orlando City. Justamente, disputó un encuentro de la MLS Next Pro (ante el Ronchester New York FC) y pudo convertir un gol en la victoria 5-2 de su equipo.

El volante peruano convirtió en la goleada del equipo alterno ante el Ronchester New York FC. (MLS Nex Pro)

A sus 28 años, el nacido en El Carmen, Ica, tiene cuerda para rato en el extranjero. La MLS ha demostrado ser una liga que le viene bien al jugador peruano. Además del propio Cartagena y Gallese, están Alexander Callens (titular indiscutible del New York City FC), Raúl Ruidíaz (goleador del Seattle Sounders) y Yordy Reyna (Charlotte FC).

Seguimiento a Alianza Lima

Sin embargo, tal y como expresó el volante nacional, en un futuro podría retornar al combinado ‘íntimo’, del que aún no pierde de vista. “Estoy muy contento, justo vi el partido (ante Ayacucho FC). Espero el domingo ir a Matute a apoyar al equipo y ojalá les dé una alegría a todos. El estadio está explotando todos los partidos”, manifestó.

Selección peruana

Por otro lado, Wilder se pronunció por el formato que tendrá las Eliminatorias Sudamericanas, que no sufrirá variación para la próxima edición. “Estamos acostumbrados a ese formato. Vamos a estar preparados para afrontar cualquier fixture de la mejor manera”, declaró.

Wilder Cartagena (derecha) en la celebración del gol de Gianluca Lapadula en amistoso Perú vs El Salvador. (FPF)

SEGUIR LEYENDO