“No quiero pertenecer a un circo”: la vez que Carlos Alcántara renunció en vivo a un programa de TV

Muchos recuerdan a Carlos Alcántara por su popular personaje de ‘Machín’ en el desaparecido programa cómico ‘Pataclaun’. Asimismo, los shows unipersonales que tenía lo llevaron a contar su vida al cine, específicamente en la cinta ‘Asu mare’, la cual se convirtió en la película peruana más vista de la historia.

Sin embargo, antes de tener todo este éxito, el comediante no solo probó suerte en la actuación de mini series de acción, sino que también lo hizo en la conducción de programas del mediodía.

Fue así que llegó a ser presentador del magazine ‘Lima Limón’, espacio que era producido por América Televisión durante el 2004. Pese a la buena audiencia que tenía, además de tener como compañera a Laura Huarcayo, Carlos Alcántara decidió renunciar al programa.

Lo más sorprendente es que el ahora director de cine lo hizo en vivo, cuando todos los televidentes y el público que había en el set se encontraban observándolo. Él no tuvo ningún miedo en anunciar su salida por principios, pues su actitud cambió totalmente por la poca paciencia que tenía.}

“Me llamaron a este programa por mi transparencia y estoy muy agradecido por eso. Pero mi madre me enseñó a ser consecuente con mis valores e ideas. A las señoras les pido perdón si en alguna ocasión di una opinión abrupta. Muchas gracias por todo el cariño. Lo que hice fue por ustedes (…). Prefiero evitar especulaciones, así que opto por renunciar públicamente. Desde hoy dejo “Lima limón”. Gracias, Laura. Adiós”, dijo.

Desde aquella experiencia, Carlos Alcántara fue llamado para otra producciones en televisión, pero nunca más volvió a trabajar como conductor de algún espacio, y es que luego de esta mala experiencia decidió alejarse de este tipo de programas.

Asimismo, en una entrevista que ofreció al periodista César Hildebrandt, explicó las razones por las que decidió renunciar a la conducción de dicho magazine de América Televisión, pese a tener el respaldo del público.

“Quizás no fue la forma adecuada y pido disculpas a las amas de casa, a Laura (Huarcayo), pero mi actitud fue consecuencia de una contaminación que ya no soporté. Mi intención solo fue llevar alegría al mediodía. Pero ya no quiero pertenecer a este circo”, señaló.

Será director de ‘Asu mare 4′

Carlos Alcántara hará su debut en la dirección de cine tras anunciarse que ‘Asu mare 4′ saldrá a las salas de cine en el 2023. Asimismo, mediante sus redes sociales el popular ‘Cachín’ dio a conocer que se encontraba emocionado por esta nueva aventura, donde hablará sobre su infancia.

Asimismo, poco a poco se han ido conociendo a los actores que formarán parte de esta nueva cinta, en la que Susel Paredes hará un breve cameo. Asimismo, Ricardo Mendoza, de ‘Hablando Huevadas’, anunció que no estará presente en la película de su tío ya que no lo han considerado.

“Va a haber una más. Yo iba a actuar en esa cuatro (cuarta película); es más, iba a ser protagonista, pero recientes hechos han hecho que ellos quieran prescindir de mí, y, lógicamente, yo de ellos”, dijo.

