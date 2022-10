Michelle Soifer marcó distancia con Giuseppe Benignini y felicitó a Erick Sabater por su paternidad

Luego que Giuseppe Benignini asegurara que Michelle Soifer le pedía dinero a Jefferson Farfán, la cantante optó por marcar distancia y no responder a su expareja. Asimismo, aclaró que ahora está enfocada en su carrera musical y a su reciente lanzamiento ‘Modo perreo’.

Este último martes 25 de octubre, Giuseppe Benignini conversó con ‘Amor y Fuego’ para hacer sorprendentes revelaciones sobre Michelle Soifer.

“Si Farfán le daba dinero o no, yo desde mi experiencia sé que ellos hablaban y hablaban de dinero, nunca me mostró porque tampoco sería tan tonta de mostrarme: ‘Sí, mira me depositó no, mira’. Pero sí hablaban de eso”, indicó el popular ‘Principito’.

Respecto a las críticas que ha recibido el modelo por su declaraciones contra la cantante, Giuseppe Benignini se defendió y resaltó que Michelle no es ninguna víctima.

“Siempre a ella la ven como la víctima, como la pobrecita, que ella es la que ha tenido malos hombres, pero detrás de todo eso también hay una verdad y hay víctimas”, dijo.

La reacción de Michelle Soifer

Ante ello, la integrante de ‘Esto es Guerra’ señaló que no hay nada que opaque la alegría que hoy en día vive. Es por eso que optó por no referirse al respecto.

“Yo lo único que tengo que decir es que estoy enfocada en mi carrera y nada va opacar eso. Estoy enfocada en lo mío, no puedo mirar al costado”, dijo intérprete de ‘Modo perreo’.

Consultada sobre Erick Sabater, quien se convertirá muy pronto en padre; Michelle Soifer no dudó en celebrar la nueva etapa de su expareja.

“Felicidades, qué lindo, qué bueno. Cada uno va haciendo su vida en el camino, todos se merecen ser felices. Qué linda noticia, es una bendición”, concluyó.

¿A qué se dedica Erick Sabater?

El lunes 24 de octubre, a través de Instarándula, se dio a conocer que Erick Sabater se convertirá en padre. Mediante las historias de la cuenta de su pareja, se dio a conocer la noticia. En el video, se ve al modelo junto a su novia, de quien hasta el momento se desconoce el nombre. Ambos se luce en una celebración íntima en la que revelan el sexo de su primer bebé.

“Poco sabemos de la vida del exchico reality y por una ratuja stalkeando las redes, encontramos este video de hace dos días. Si bien el ex de Michelle Soifer no ha posteado la noticia en sus redes, aquí pueden ver la emoción que tiene por al pronta llegada de su heredera”, indicó Instarándula en la descripción de su post.

