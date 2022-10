A qué se dedica Erick Sabater, expareja de Michelle Soifer, que se convertirá en padre

Erick Sabater se convertirá en padre. (Instarándula)

Erick Sabater ganó gran popularidad en Perú al ser parte de diversos programas reality y luego convertirse en pareja de Michelle Soifer, una de las participantes y artistas famosas de Perú. Sin embargo, el modelo decidió dejar atrás su experiencia en nuestro país e iniciar una nueva vida fuera.

Sabater no apareció más en el radar de la farándula y poco a poco se fue conociendo a qué se dedicaba fuera del Perú. El dominicano se encuentra en Estados Unidos y, de acuerdo a sus redes sociales, se ha evidenciado que tiene una vida costosa y llena de lujos.

Fue en setiembre del 2020 que el programa de Magaly Medina evidenció que el exintegrante de Esto es Guerra, se dedicaba al alquiler de yates y mansiones en Miami, un negocio con el que podría pagar todos los gastos que tiene.

Fueron los reporteros del mencionado programa quienes le consultaron sobre su nuevo estilo de vida, pero Erick Sabater prefirió no responder asegurando que ya no era parte de la farándula peruana. “Hermano, ya no pertenezco a ese mundo de la farándula de Perú”, expresó.

Cabe precisar que, de acuerdo a su cuenta de Instagram, Erick Sabater indica que continuaría trabajando en el alquiler de yates y mansiones. Sin embargo, también agrega que se dedicaría a vender joyas, mediante una plataforma digital.

Se convertirá en padre

El lunes 24 de octubre, a través de Instarándula, se dio a conocer la noticia que Erick Sabater se convertirá en padre. Aunque el modelo ha mantenido la noticia guardada y casi no se hablaba de su situación sentimental, ha sorprendido que ya forme una familia.

Mediante las historias de esta cuenta, se dio a conocer la noticia. En el clip, se ve al modelo junto a su pareja, de quien hasta el momento se desconoce el nombre. En el video, se encuentran ambos en una celebración íntima en la que revelan el sexo de su primer bebé.

Luego de unos minutos de dar unas palabras y con los nervios de punta, abren una caja que revela un globo rosa, con el que se confirma que serán padres de una niña. Luego de envolverse en un abrazo, la expareja de Michelle Soifer estalla en llanto de emoción.

“Poco sabemos de la vida del exchico reality y por una ratuja stalkeando las redes, encontramos este video de hace dos días. Si bien el ex de Michelle Soifer no ha posteado la noticia en sus redes, aquí pueden ver la emoción que tiene por al pronta llegada de su heredera”, señaló Instarándula en la descripción.

