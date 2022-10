Hernando Cevallos advierte que el levantamiento de la emergencia no significa el fin de la pandemia

Foto: Andina.

El primer titular de la cartera de Salud que tuvo el Gobierno de Pedro Castillo, Hernando Cevallos, se refirió al fin del estado de emergencia por el Covid-19 y desde ya, ha asegurado que, se haya concluido con las restricciones, ello no implica que la pandemia haya concluido.

“Efectivamente la pandemia ha ido disminuyendo en el impacto sobre la sociedad peruana, mantener el estado de emergencia en pandemia no tenía justificación además porque se han levantado una serie de restricciones; en todo caso el levantamiento de la emergencia no significa que la pandemia ya pasó, hay un incremento de casos en Europa, así que hay que mantener algunas medidas en relación a este tema”.

Sin embargo, el ex ministro Cevallos ha indicado que carecía de sentido mantener las restricciones, manifestó que sería pertinente que el sistema de salud en nuestro país debería ser declarado en emergencia.

“Hay que evaluar el tema de salud en su conjunto, está bien que se levante la emergencia por la pandemia, pero lo que tendríamos que hacer es declarar una emergencia en el sistema sanitario peruano y no estaríamos exagerando; realmente esto tendría una relación directa con las enseñanzas y evidencias que nos ha dejado la pandemia de tener un sistema de salud totalmente precario”, expresó el también ex congresista.

En esa misma línea, Cevallos Flores precisó de qué manera se tendría que aplicar dicha emergencia en el sector salud a partir de la alta cifra de muertos por Covid-19.

“Esta emergencia sería para poder manejar presupuestos adecuados y disponer una serie de modificaciones a la ley general de salud para poder avanzar en un cambio radical que compromete al sector salud, hacia una verdadera reforma, no podemos normalizar lo que la pandemia nos ha puesto frente al rostro, casi 250 mil peruanos fallecidos porque el sistema de salud no tiene capacidad de respuesta; ya bajó la pandemia, pero la gente sigue totalmente desprotegida, cuando la gente se enferma en regiones no hay posibilidad de ser referida a Lima, no funcionan los sistemas de telemedicina como quisiéramos, es decir la crisis en sector salud es cada vez más importante”, argumentó.

Quien también se manifestó al respecto sobre el levantamiento de la emergencia a consecuencia de la pandemia por el Covid-19, fue la congresista de la bancada de Avanza País, Adriana Tudela quien aseveró que, finalmente se concluyó con restricciones injustificadas a las libertades de los peruanos.

Tras más de 950 días de estado de emergencia, el gobierno por fin termina con la restricción injustificada de las libertades de los ciudadanos. Es urgente trabajar en un marco legal para que los estados de emergencia no puedan extenderse arbitraria y unilateralmente. — Adriana Tudela Gutiérrez (@adrianatudelag) October 26, 2022

