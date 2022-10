Más de 6 mil turistas llegarán en cruceros al Perú este año

Crucero Seabourn Venture proveniente de Islandia arribó al Perú.

Al cierre de este año se estima la visita de más de 6 mil turistas en cruceros que será el reflejo de la reactivación del sector y que también contribuye al crecimiento de los emprendimientos peruanos, indicó Manuel Galup, gerente Legal y Asuntos Corporativos de APM Terminals Callao.

Asimismo, el funcionario dijo que la institución establece un espacio del terminal para la exhibición y venta de productos peruanos hechos por la Asociación de Artesanos Productores de Fomento Artesanal del Callao, conformada por diversos artesanos locales.

Galup señaló que el arribo de estas embarcaciones turísticas les permite seguir contribuyendo con el desarrollo social y económico del país, considerando que son la principal entrada marítima para el comercio exterior y turismo.

Además, precisó que el compromiso es a largo plazo con el país, por lo que seguirán impulsando las mejoras en su infraestructura para mantenerse como uno de los puertos más importantes del país y la región.

Llegada de cruceros

Este miércoles arribó el crucero Seabourn Venture con más de 150 pasajeros que desembarcaron en el principal puerto del Perú, ya sea como último destino o para realizar una visita por los lugares más emblemáticos de la capital informó APM Terminals Callao.

Se trata del último crucero de la empresa Seabourn, el cual partió en setiembre de Islandia. Actualmente, viene realizando un recorrido que incluye países como Chile y Brasil. La nave tendrá como última parada en Ushuaia, Argentina, para luego partir hacia nuevas expediciones antárticas.

Este buque tiene un eslora de 172 metros, cuenta con diez cubiertas, 132 cabinas ubicadas en cuatro de sus cubiertas. Según el tramo, los valores de los viajes a bordo del Seabourn Venture rondan entre los US$ 6.000 y los US$ 35,000.

Los pasajeros solo estarán 24 horas en este punto debido a que el crucero deberá ir también Islas Ballestas en Ica. Además, la policía de turismo es vital en este lugar para garantizar la seguridad de los extranjeros.

El pasado sábado 22 de octubre, APM Terminals Callao anunció la llegada del primer crucero turístico de lujo que llegó al Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao tras dos años de pandemia.

En este año se tiene programado que 10 cruceros internacionales lleguen a puertos peruanos, ubicados en el Callao, Pisco, Salaverry, Matarani e Ilo.

Datos del sector

El movimiento de naves de crucero en el Perú tuvo un crecimiento constante entre los años 2016 y 2019; sin embargo, debido a la pandemia del covid-19, el año 2020 la Autoridad Portuaria Nacional reportó 28 recaladas de cruceros internacionales a puertos peruanos, un 68.5% menos con relación al periodo del año anterior.

En el 2019 llegaron al Perú a través de los cruceros 65.873 visitantes internacionales. En este año (2022) se tiene programado que 10 cruceros internacionales lleguen a puertos peruanos, ubicados en el Callao, Pisco, Salaverry, Matarani e Ilo.

“El gasto per cápita por turista es de US$ 1500 a US$ 2000. El año 2019 se tuvo a 65.000 turistas, que dejaron de US$ 60 millones de ingresos, eso es valioso”, indicó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.

Asimismo, el ministro señaló que esta industria se encuentra en plena expansión, por lo cual el Perú no debe quedarse atrás. “El Perú es uno de los países más variados del mundo, un país multicultural, lleno de tradiciones, así como una laureada gastronomía”, agregó.

Esta industria genera hospedaje de pasajeros, visita de atractivos turísticos, adquisición de artesanías, consumo en restaurantes, servicio de transporte, creación de puestos de empleo para atender a visitantes, inversión en infraestructura turística, entre otros.

