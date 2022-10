Mincetur: Turismo de reuniones podrá generar negocios que bordearían los S/ 42.7 millones

El Perú como sede de la 52° Asamblea General de la OEA impulsará la imagen del país y se fortalecerá el turismo de reuniones.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, destacó que la 52° Asamblea General de la OEA, que tiene como anfitrión al Perú, impulsará la imagen país y lo posicionará como sede de eventos internacionales de alto nivel, brindando importantes beneficios para el sector turismo durante esta etapa de recuperación económica.

En ese sentido, Sánchez comentó que el turismo de reuniones será el más beneficiado, teniendo en cuenta que el Perú cuenta con una infraestructura de primer nivel y muy adecuada para este segmento turístico.

“Quisiera resaltar los beneficios que aporta el turismo de reuniones. Más allá de los ingresos económicos, se encuentra el aporte a la imagen del país. El liderazgo del Perú a nivel regional es ampliamente reconocido y este evento así lo afirma”, aseguró el titular del Mincetur.

Asimismo, el ministro Sánchez enfatizó que el Perú viene logrando la recuperación gradual del turismo, de manera articulada, teniendo en cuenta sus múltiples beneficios en la creación de negocios, puestos de trabajo, mejora de la infraestructura, entre otros.

El Mincetur proyectó, a inicios de año, que hasta diciembre el segmento turismo de reuniones en el Perú podrá generar negocios que bordearían los 42 millones 758,000 soles, gracias a la llegada de ponentes y asistentes a los 35 congresos y reuniones internacionales confirmados en el país, proyectándose la presencia de 16,600 participantes.

Empresarios pueden visitar atractivos turísticos del Perú.

La 52ª Asamblea General de la OEA se celebra del 5 a 7 de octubre bajo el lema “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”. Este evento retorna al formato presencial después de la pandemia de la covid-19 y convoca a los Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores del continente, para alcanzar acuerdos sobre temas de interés común en el hemisferio. Contará con la presencia de asistentes de diversos países.

Lima es el segundo destino receptor de reuniones en Sudamérica, según el ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés). La capital peruana destaca por contar con hoteles y centros de convenciones con lo último en estructura y tecnología. Asimismo, y gracias a su ubicación geográfica, es un hub natural para las compañías aéreas.

Entre octubre y noviembre nuestro país, según información de PromPerú, también será sede de importantes eventos internacionales como el Congress of the World Small Animal Veterinary Association (WSAVA), el XV Congreso Latinoamericano de Cirugía Endoscópica (ALACE) y el VI Congreso Internacional sobre Competencias Mediáticas, la Asamblea Anual de la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros.

También el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Terapia Radiante Oncológica (ALATRO), la Feria de Aves de Sudamérica, el XV Congreso Latinoamericano de Apicultura, el International Symposium on the Ocean in a High-CO2 World, y el Congreso Panamericano e Iberoamericano de Medicina Crítica e Intensiva, eventos que reúnen más de 6,000 delegados que generarán un impacto económico de más de 11 millones de soles.

