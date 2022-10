Hernando Guerra confiesa que es “difícil llegar” a los votos para aprobar moción de vacancia contra Pedro Castillo

Hernando Guerra sobre moción de vacancia. Foto: Andina/Composición Infobae

El congresista de la bancada Fuerza Popular, Hernando Guerra García, se refirió a la nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. En este sentido, indicó que las cifras se podrían encontrar estancadas debido a que algunos legisladores se encuentran en su semana de representación, pero también es difícil alcanzar las 87 firmas que se necesitan.

“También creo que es un número difícil de alcanzar, tenemos la esperanza de muchos de nosotros que se alcance o por lo menos se quede en un número que nos dé expectativa de las posibilidades de intentar una vacancia”, declaró a RPP Noticias.

Asimismo, mencionó que las anteriores vacancias no fueron “bien hechas” ni “consultadas” por lo que el resultado fue negativo, dado que no se aprobó. “Uno puede perder batallas, pero no significa que perdamos la guerra”, agregó.

Cabe precisar que, solo se necesitan 26 para que se presente a mesa, los legisladores buscan las 87 firmas para asegurar el debate en el pleno. Hasta el momento, solo se han obtenido 60 autógrafos de congresistas.

“Yo creo, no solo tengo una esperanza, por algunas conversaciones, gestos o por lo que veo a algunos congresistas que se plieguen a algunos sectores de la izquierda. Creo que inclusive sectores de Perú Libre deben estar reflexionando y dando cuenta el de haber apoyado a un gobierno con estas características de corrupción les va a pasar una factura política”, menciona.

Aprobación de Pedro Castillo subió tres puntos porcentuales, por lo que cuenta con un 26%. (Andina)

¿Respaldo a Dina Boluarte?

En caso de que el jefe de Estado sea vacado, la vicepresidente que asumiría el cargo es Dina Boluarte. Ante ello, el también presidente de la Comisión de Constitucional del Congreso indicó que Boluarte ha demostrado una “parecida” responsabilidades políticas a la de Pedro Castillo.

“La línea constitucional es Dina Boluarte, si ella tiene el proceso de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y sale antes tendrá que haber un interinato de elecciones, puede haber una salida para que los congresistas nos pongamos de acuerdo para hacer un adelanto de elecciones”, sostuvo.





Dina Boluarte en el Congreso de la República

Moción de vacancia

Esta es la tercera moción vacancia que se debatiría. Esta vez, está siendo promovida por el congresista no agrupado, Edward Málaga. La iniciativa de Málaga se da en el marco de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República.

Hasta el momento, las bancadas que han respaldado esta vacancia son: Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Acción Popular. Cabe precisar que, solo algunos legisladores de los grupos parlamentarios han firmado, dado que alguno no se ha mostrado ni a favor ni en contra.

