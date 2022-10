Partidos de hoy, lunes 24 de octubre: horarios, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, lunes 24 de octubre, para seguir desde Perú: canales de TV y horarios.

Programación de partidos de hoy lunes 24 de octubre. Habrá espectáculo futbolístico en diferentes países del mundo, por ejemplo, integrantes de la selección peruana tendrán acción en las ligas europeas, así como también la fecha 18 del Torneo Clausura del campeonato nacional continuará tras la jornada dominical.

En la Liga 1 se disputará tres partidos. Primero, Melgar se medirá con Atlético Grau en el calor de Piura y buscará sumar para mantenerse en el primer lugar de la tabla acumulada. Ambos clubes se quedaron sin chances en el Torneo Clausura.

Segundo, Deportivo Binacional recibirá a Universidad César Vallejo en la altura de Juliaca. El ‘poderoso del sur’ lucha por un boleto a la Copa Sudamericana, mientras que los ‘poetas’ quieren participar de la siguiente edición de la Copa Libertadores.

Por último, Universitario de Deportes vs Sport Huancayo se reanudará luego de que se postergará por el sensible fallecimiento de un hincha ‘crema’ en el estadio Monumental de Ate. En el compromiso, tal y como sucedió en Carlos Stein vs Cienciano, habrá un minuto de silencio en memoria del fanático.

Esto ocurrió antes del pitazo inicial, del partido entre Cienciano y Carlos Stein por Torneo Clausura de Liga 1. (Video: GOLPERU).

En cuanto a los peruanos en el extranjero, también jugarán con sus respectivos equipos. Renato Tapia, con Celta de Vigo, se enfrentará a Getafe en el cierre de la fecha 11 de LaLiga Santander. El cuadro del ‘Cabezón’ tiene como objetivo ganar y alejarse de la zona de descenso.

Asimismo, Gianluca Lapadula, con Cagliari, chocará con Ascoli por la Serie B de Italia. El equipo del ‘Bambino’ se ubica en la novena casilla y está muy lejos de las primeras posiciones, a siete puntos.

Partidos de Liga 1

Atlético Grau vs Melgar (15:00 horas / FPF Play)

Binacional vs César Vallejo (15:00 horas / GOLPERU)

Universitario vs Sport Huancayo (20:00 horas / GOLPERU)

Partidos de LaLiga Santander

Celta de Vigo vs Getafe (14:00 horas / ESPN2)

Partidos de Premier League

West Ham vs Bournemouth (14:00 horas / Star+)

Partidos de Liga Profesional Argentina

Barracas Central vs Newell’s (13:30 horas / Star+, AFA Play)

Rosario Central vs Colón (14:30 horas / TyC Sports Internacional)

Tigre vs Arsenal Sarandí (18:30 horas / Star+, AFA Play)

Platense vs Lanús (18:30 horas / TyC Sports Internacional, AFA Play)

Partidos de Serie A

Cremonese vs Sampdoria (11:30 horas / Star+)

Sassuolo vs Hellas Verona (13:45 horas / Star+)

Partidos de Serie B

Ascoli vs Cagliari (13:30 horas / DirecTV Gol, DirecTV Sports)

Partidos de Campeonato Uruguayo

Boston River vs Montevideo Wanderers (14:15 horas / Star+)

Albion vs Deportivo Maldonado (14:15 horas / Star+)

Partidos de Brasileirao

Fortaleza vs Atlético Mineiro (18:00 horas / Star+)

