Tito Ordoñez deslizó que Jefferson Farfán se retiraría del fútbol en Alianza Lima a fin del 2022

El delegado del club 'blanquiazul' deslizó que el 'Foquita' se retiraría a fin de año. (Video: PBO)

Alianza Lima es uno de los equipos que se mantiene en la lucha por el Torneo Clausura. Junto a Sporting Cristal y Melgar tratará de competir para determinar al campeón de la Liga 1 2022. En ese sentido, el técnico Guillermo Salas quiere contar con sus mejores elementos en óptimas condiciones, siendo Jefferson Farfán uno de los que marcaría la diferencia. Justamente, el delegado del club ‘blanquiazul’, Héctor Ordoñez, se pronunció acerca del futuro del atacante.

“Hay una situación muy entendible. El hecho de entender o decidir retirarse debe ser muy difícil. Para tener esa carrera, juega al fútbol desde los cinco años, entonces son casi 35 años de tu vida, todos los fines de semana, solo piensas en el fútbol. Cortar eso es algo tremendamente difícil”, comentó en una entrevista para PBO Campeonísimo.

De la misma manera, dejó entrever que a fin de este año la ‘Foquita’ cerraría su carrera, más que todo, por los constantes problemas físicos que han azotado su rodilla izquierda. “Desde la lejanía, siento que Jefferson sabe lo que tiene que hacer. Me da la impresión y pienso que este año (es el último) porque tiene una situación muy especial. Él tiene que pensar en la persona Jefferson Farfán Guadalupe, que pronto cumplirá 40 años y a la rodilla no es justo que la siga exigiendo porque con esa edad es absolutamente joven y tiene que estar entero para su vida”, dijo.

Uno de los panelistas de dicho espacio televisivo, Gustavo Peralta, le preguntó al representante de la institución ‘íntima’ si esta decisión iba acompañada con el hecho de querer salir campeón nacional, algo que afirmó y continuó con su respuesta por el retiro. “Sí, me parece que es una situación absolutamente personal, pero no me da la impresión de que él quiera continuar por todo lo que le ha pasado este año, el sufrimiento y sacrifico que ha tenido”, agregó el popular ‘Tito’.

Y es que Jefferson Farfán marcó su retorno a Alianza Lima el año pasado luego de haber hecho una extensa trayectoria en el extranjero de 17 años. Justamente, en ese esperado regreso colaboró para que el equipo se corone a nivel nacional. Sin embargo, al mismo tiempo, ha venido arrastrando molestias en su rodilla izquierda producto de una lesión que sufrió con la selección peruana en la Copa América de Brasil 2019.

Desde entonces, para jugar ha tenido que asistir constantemente a fisioterapia para fortalecer dicha zona. Prueba de ello es que solo pudo disputar 14 partidos (de los cuales en dos fue titular), pudiendo anotar cuatro goles, decisivos para la gloria de su elenco. Pero el 2022 no ha sido positivo, ya que todo el primer semestre estuvo fuera de las canchas por el mismo motivo. En esa línea, recién regresó, y a medias, ante Universitario el 4 de setiembre.

Jefferson Farfán con el trofeo de campeón de la Liga 1 2021 con Alianza Lima. (FPF)

El último partido de ‘Jeffry’ con la camiseta ‘aliancista’ fue ante Deportivo Binacional el 20 de octubre. El delantero ingresó a los 91 minutos por Pablo Lavandeira y pudo anotar el tercero en un encuentro que terminó 2-0.

Deuda de Alianza Lima a Jefferson Farfán

Por otra parte, Tito Ordoñez tuvo palabras sobre la deuda que se le debe al atacante por cuestión del traspaso que se efectuó del PSV Eindhoven al Schalke 04 el 2008. Si bien reconoció que hay un monto que se le debe al futbolista, rechazó que se le haya abonado en este tiempo que estuvo sin jugar. “En estos dos años no se ha cumplido ese pago. En lo del Schalke 04 mi idea sería controversial, pero no se ha dado. La deuda concursal tiene un tiempo. Sí se le debe a Jefferson, pero está dentro de esa deuda concursal. Hay un tema que es la ley. No sé cuánto tiempo, pero si se decidió pagar en cinco, ocho o diez años, no se puede adelantar la fecha porque sería injusto que se le pague a él y no a las clínicas, otros jugadores, etc.”, concluyó.

El representante de la entidad 'íntima' explicó acerca del monto que se le debe al delantero por su traspaso en el 2008 al Schalke 04. (Video: PBO)

SEGUIR LEYENDO