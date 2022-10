Guillermo Salas y su deseo el día de su cumpleaños: “El regalo final es el título” con Alianza Lima

El 21 de octubre, el técnico de Alianza Lima, Guillermo Salas, cumplió 38 años y expresó que su mejor regalo fue el triunfo ante Binacional en la víspera, pero anhela ganar el título del Torneo Clausura.

“Gracias por el saludo. Estoy contento por el resultado de ayer (jueves) y que mejor regalo. Es una alegría tremenda pasar el cumpleaños hoy día con el resultado de ayer, pero el regalo final es el título que es lo que queremos todos. Pero, todavía falta. Es un buen momento del equipo, pero como le digo a los muchachos, ellos son conscientes que todavía no hemos ganado nada y estamos peleando hasta el final”, afirmó Salas en declaraciones a América Tv.

El estratega ‘blanquiazul’ fue cauto al analizar el tramo final del Clausura, con dos partidos por disputar, y en condición de líder del torneo.

“Ahora cambiará un poquito la cosa, antes no dependíamos de nosotros, ahora, sí. Estamos seguros que vamos a tener buenas presentaciones y que el equipo se va a dar íntegro. No podemos confiarnos, hay más responsabilidad al estar en esta posición. Ahora dependemos de nosotros. Vamos a dar todo para que la gente de Alianza esté contenta a fin de año”, acotó.

‘Chicho’ Salas se refirió al regreso de Jefferson Farfán tras su ingreso sobre los minutos finales del partido con Binacional.

“Está mucho mejor Jefferson. Hemos ganado un jugador más al plantel, no contábamos con él antes, pero ahora lo tenemos y me vuelvo loco por qué no sé a quién escoger. Pero eso es bueno para el equipo. Farfán no está al cien por ciento, pero sí está mucho mejor y está trabajando bien. Ustedes lo vieron estéticamente y futbolísticamente es un capo. Jugador de mucha experiencia y calidad. Hemos ganado un jugador en el plantel”, agregó el DT del club ‘íntimo’.

En otro momento, Guillermo Salas, fue consultado por Ayacucho FC, el próximo rival de Alianza Lima, en la penúltima fecha del Clausura.

“Ayacucho es difícil, un rival complicado que tiene buenos jugadores, que se está jugando la posibilidad de estar en Primer División. Sabemos que será duro el rival, nosotros nos la jugamos con todo y pensamos ahora en el partido con Ayacucho, después pensaremos en el último partido (ante ADT)”, aseguró el exjugador de Alianza Lima.

‘Chicho’ Salas convocó al atacante Juan Pablo Goicochea, fue al banco de suplente y debutó con 17 años ingresando en el segundo tiempo del duelo con Binacional, para el DT el futbolista está “en un proceso de formación, es muy bueno que debuten. Son chicos de la casa, de menores, pero no hay que apurarlos. Están en etapa de formación, como repito, y espero que sea el inicio de una larga y exitosa carrera”.

Palabra de Hernán Barcos

El atacante de Alianza Lima, Hernán Barcos, se refirió al técnico Guillermo Salas y se animó a bromear respecto a su cumpleaños. “Le pegamos, como a todos. Obviamente que pase un buen día”.

Luego, el ‘Pirata’ analizó el buen momento del club ‘blanquiazul’. “El grupo está contento, está feliz. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad por delante. Todavía no ganamos nada, hay que tener los pies sobre la tierra. Nos quedan dos finales y hay que jugarlas con responsabilidad. Depende de nosotros eso es lo más importante, lo que da tranquilidad, pero faltan dos partidos no nos podemos confiar”.

