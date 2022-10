La moción de censura contra el canciller César Landa no tendría el respaldo necesario en el Congreso

Congreso interpeló a canciller César Landa por discurso de Pedro Castillo ante ONU.

El último viernes, la bancada de Renovación Popular anunció que presentarían una moción de censura contra el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, debido a que mintió en el Vaticano sobre los reales motivos que provocaron que el Congreso no le autorizará al presidente Pedro Castillo salir del país y por invocar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a que active los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática.

“En Renovación Popular consideramos que el ministro de Relaciones Exteriores debe merecer la censura por su desacertado desempeño en la conducción de las relaciones internacionales de nuestro país, por lo que anunciamos que vamos a gestionarla y solicitaremos el apoyo de la representación nacional para conseguir los votos necesarios para hacerla efectiva”, dijo el congresista Jorge Montoya.

Su postura también fue compartida por su colega Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), quien cuestionó también al canciller Landa. En su intervención, mencionó que evaluarían censurar al titular de Torre Tagle por sus últimos actos ministeriales. María del Carmen Alva (Acción Popular) agregó que la representación nacional debería tomar en cuenta que Landa se ha convertido en el abogado del presidente Castillo en el exterior.

Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular. (Foto: Infobae/Carlo Fernández)

Sin apoyo

Lo cierto es la oposición no estaría unida para censurar al canciller Landa. “No creo que sea lo más conveniente censurarlo en este momento para que después no digan: ‘me privaron de poder expresarme’. Y aquí in situ la comisión de la OEA vea en primer lugar esta situación que han generado a través de la Carta Democrática”, dijo Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular).

“Debemos esperar la presencia de los miembros de la delegación de la OEA, conjuntamente con el canciller”, agregó el parlamentario fujimorista.

Por su parte, desde las bancadas de izquierda -Perú Libre, Perú Democrático, Perú Bicentenario, Cambio Democrático y Bloque Magisterial- han salido a defender al canciller Landa por considerar que ha guiado correctamente al presidente Castillo en la política exterior del país.

Por su parte, otras bancadas como Somos Perú, Podemos e Integridad y Desarrollo no se han pronunciado oficialmente sobre la postura que tendrán si se presenta una moción de censura contra Landa.

Perú Libre presenta proyecto de ley para sancionar con cárcel a autoridades que “instrumentalice la justicia”

Se necesitan de 66 votos para que un ministro de Estado sea censurado y presente su carta de renuncia al presidente de la República para convocar a un reemplazo.

Respondió pliego interpelatorio

El canciller César Landa respondió ante el pleno del Congreso un pliego interpelatorio de 31 preguntas. Durante su presentación sostuvo que la política exterior se centra en la obligación de cumplir tratados internacionales en vigor y la facultad constitucional del presidente de la República de dirigir la política exterior.

Indicó que la política exterior se ha caracterizado por el estricto apego al derecho internacional y sus principios esenciales.

Respecto al discurso que pronunció el presidente Pedro Castillo ante la ONU, Landa dijo que este documento es resultado de un proceso continuo y multidimensional de consultas y modificaciones que se inicia en la Cancillería y se envían a la secretaría General de Palacio de Gobierno, y que el presidente de la República dirige la política exterior, siguiendo la Constitución.

Sobre las islas Las Malvinas, el canciller mencionó que el Perú considera que no existe otra solución posible a este tema que no sea a través de las negociaciones entre las partes involucradas, e insta a Argentina y el Reino Unido a que reanuden las negociaciones para encontrar a la brevedad posible una solución pacífica.

SEGUIR LEYENDO