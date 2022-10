Alejandro Aguinaga cree que no es el momento para censurar al canciller César Landa

Alejandro Aguinaga sobre César Landa (Andina)

La moción de censura que Renovación Popular y Avanza País pretenderían presentar contra el canciller César Landa no tendría éxito ya que el congresista de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga se expresó en contra de la misma en vista de que se espera la llegada de los representantes de la OEA en el Parlamento, tras el pedido del gobierno peruano para activar la Carta Democrática por un presunto peligro del orden constitucional en el país.

“En lo personal podría decir que debemos esperar la presencia de los miembros de la delegación de la OEA, conjuntamente con el canciller. No creo que sea lo más conveniente censurarlo en este momento para que después no digan: ‘me privaron de poder expresarme’. Y aquí in situ la comisión de la OEA vea en primer lugar esta situación que han generado a través de la Carta Democrática”, señaló Aguinaga en entrevista con RPP Noticias.

Sin embargo, el congresista cuestionó que el gobierno invoque a la OEA como una forma de distraer la atención en las investigaciones que se le siguen al presidente Pedro Castillo.

“Le dije al canciller, en mi exposición, que parece que no ha leído la Carta Democrática, porque también el artículo 4 nos da la razón al país cuando dice: ‘son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto a los derechos sociales y la libertad de expresión’”, dijo.

“¿Por qué no puso el artículo 4? Hay un sesgo de ocultamiento para utilizar a la OEA como un mecanismo para poder enmascarar todas estas acciones delictivas que comprometen al presidente de la República”, comentó el legislador fujimorista”, añadió.

Además, Alejandro Aguinaga señaló que les genera dudas este apoyo de la OEA al gobierno.

Nueva moción de censura

El viernes, la bancada de Renovación Popular anunció que presentará una moción de censura contra el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, por presuntamente haber mentido en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Jorge Montoya, vocero de esta agrupación política, consideró que el canciller tuvo un controversial discurso ante la ONU al no haber aclarado por qué el Poder Legislativo no otorgó el permiso de viaje al presidente Pedro Castillo por estar investigado por presuntos actos de corrupción.

“Es por esto que, en Renovación Popular, consideramos que el ministro de Relaciones Exteriores debe merecer la censura por su desacertado desempeño en la conducción de las relaciones internacionales de nuestro país, por lo que anunciamos que vamos a gestionarla y solicitaremos el apoyo de la representación nacional para conseguir los votos necesarios para hacerla efectiva”, dijo el parlamentario momentos después de que el canciller Landa respondiera el pliego interpelatorio ante el Pleno.

“El canciller de la República ha mentido a las autoridades internacionales al sostener que el motivo por el cual este Congreso le negó la autorización del viaje al presidente hace una semana para salir del país, al señalar que era en represalia por haberse pronunciado por la denuncia de la paz internacional respecto al conflicto Rusia-Ucrania. El motivo por el cual no se le autorizó es por las múltiples investigaciones penales que tiene pendiente con la justicia y que hacen inoportuna su ausencia”, agregó Montoya.

Respondió pliego interpelatorio

Más temprano, el canciller César Landa respondió ante el pleno del Congreso un pliego interpelatorio de 31 preguntas. Durante su presentación sostuvo que la política exterior se centra en la obligación de cumplir tratados internacionales en vigor y la facultad constitucional del presidente de la República de dirigir la política exterior.

Indicó que la política exterior se ha caracterizado por el estricto apego al derecho internacional y sus principios esenciales.

Respecto al discurso que pronunció el presidente Pedro Castillo ante la ONU, Landa dijo que este documento es resultado de un proceso continuo y multidimensional de consultas y modificaciones que se inicia en la Cancillería y se envían a la secretaría General de Palacio de Gobierno, y que el presidente de la República dirige la política exterior, siguiendo la Constitución.

Sobre las islas Las Malvinas, el canciller mencionó que el Perú considera que no existe otra solución posible a este tema que no sea a través de las negociaciones entre las partes involucradas, e insta a Argentina y el Reino Unido a que reanuden las negociaciones para encontrar a la brevedad posible una solución pacífica.

