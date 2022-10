A qué se dedica Azul Grantón, expareja de Matías Ochoa y exintegrante de Esto es Guerra

Azul Grantón fue pareja de Matías Ochoa y exintegrante de Esto es Guerra. (Instagram)

Azul Grantón es una influencer y chica reality conocida por su participación en diversos programas de competencia como Combate Guatemala y Guerreros México. Sin embargo, ganó gran popularidad cuando comenzó a hacer diversas publicaciones de fotografías en su red social.

En Instagram cuenta con más de 600 mil seguidores, mientras que en TikTok alcanza más de 4.5 millones de followers. Es en esta última red social en la que publica diversos videos de trends de bailes, looks y diversas bromas de este ciberespacio.

Azul Grantón inicio su paso por la televisión siendo parte de ‘Combate Argentino’, allí estuvo durante seis meses e incluso llegó a la final del programa. Esta oportunidad la ayudó a ser reconocida internacionalmente en los programas de competencia. Tras ello, fue invitada a formar parte de ‘Combate Guatemala’ y no dudó en aceptar la oferta.

Azul Grantón. (Instagram)

En el 2021, recibió la oferta de ser parte de Guerreros México, pero logró llamar la atención de Peter Fajardo cuando la vio en el enfrentamiento entre EEG Perú y Guerreros México. Es así que, para la competencia entre el equipo nacional y Guerreros Puerto Rico, decidió llamar a Azul Grantón y su entonces novio Mathias Ochoa a ser los refuerzos del grupo.

El fin de su relación con Matías Ochoa

Cuando Matías Ochoa y Azul Grantón llegaron a Perú, contaron cómo fue el inicio de su relación. Ambos comenzaron su romance en el 2019, cuando eran parte del programa ‘Combate Guatemala’. Aunque parecían tener un amor estable, e incluso compartían mucho contenido juntos en sus redes sociales, la relación se dio por finalizada en junio del 2022.

A través de un comunicado en sus redes sociales, fue la propia Azul quien dio explicaciones del término de su romance, asegurando que tenían algún tiempo separados, pero había preferido aún no hacerlo público.

Azul Grantón y Matías Ochoa. (Instagram)

“Sí amigos, Matías y yo terminamos nuestra relación ya hace un tiempo, pero aún no estaba lista para contárselos. Realmente tengo el corazón partido en mil pedazos, y cuando creía que ya no podía romperse más, me lo vuelve a partir en mil”, escribió al inicio de su comunicado.

Seguido, agregó: “Hay cosas que ya no tienen solución ni perdón. Por respeto y valor a mí misma decidí terminar lo que teníamos, espero que lo entiendan, y espero poder recuperarme lo antes posible de esto y salir adelante. Estoy destruida realmente, pero soy fuerte”.

Azul Grantón es parte de Exatlón Estados Unidos

Azul Grantón ha demostrado ser una gran deportista y tener gran garra intensa de competencia, por lo que ahora es parte del reality Exatlón Estados Unidos. En este programa se enfrentan 10 famosos y 10 contendientes, quienes son expuestos a pruebas físicas y mentales durante semanas para llevarse 200 mil dólares en premios.

El programa se estrenó el lunes 3 de octubre y la participante es parte del equipo azul, quienes son los contendientes. A través de sus redes sociales comparte fotografías y videos de lo que viene avanzando en el proceso de competencia.

Azul Grantón en competencia. (Instagram)

